Ожидается, что он будет представлен к концу первого квартала 2025 года.

Специалисты из MySmartPrice обнаружили, что Samsung Galaxy A56 5G прошел сертификацию FCC, что указывает на скорый глобальный запуск устройства. Смартфон, который станет частью серии Galaxy A, ожидается к выходу до конца первого квартала 2025 года.

Samsung

Согласно данным сертификации, смартфон будет поддерживать широкий спектр сетей, включая GSM, WCDMA, LTE FDD и 5G, а также получит аккумулятор емкостью 4905 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. "Под капотом" аппарата будет находится процессор Exynos 1580, а также 8 ГБ ОЗУ и Android 15 с интерфейсом One UI 7 прямо из коробки, который интегрирует функции ИИ.

Смартфон также получит обновленный дизайн камеры и поддержку современных технологий, таких как Bluetooth, NFC и Wi-Fi 6.