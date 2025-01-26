Специалисты из MySmartPrice обнаружили, что Samsung Galaxy A56 5G прошел сертификацию FCC, что указывает на скорый глобальный запуск устройства. Смартфон, который станет частью серии Galaxy A, ожидается к выходу до конца первого квартала 2025 года.
Согласно данным сертификации, смартфон будет поддерживать широкий спектр сетей, включая GSM, WCDMA, LTE FDD и 5G, а также получит аккумулятор емкостью 4905 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. "Под капотом" аппарата будет находится процессор Exynos 1580, а также 8 ГБ ОЗУ и Android 15 с интерфейсом One UI 7 прямо из коробки, который интегрирует функции ИИ.
Смартфон также получит обновленный дизайн камеры и поддержку современных технологий, таких как Bluetooth, NFC и Wi-Fi 6.