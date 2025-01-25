Согласно блогу, компания Google объявила о расширении возможностей защиты от краж, направленных на обеспечение безопасности конфиденциальных данных и устройств пользователей.

Согласно блогу, компания Google объявила о расширении возможностей защиты от краж, направленных на обеспечение безопасности конфиденциальных данных и устройств пользователей. В этом обновлении представлена функция Identity Check и расширены существующие функции, обеспечивающие комплексную защиту до, во время и после кражи устройства.

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Функция Identity Check в первую очередь распространяется на устройства Pixel и Samsung Galaxy под управлением One UI 7. Эта функция требует явной биометрической аутентификации для доступа к критическим настройкам учетной записи и устройства, когда пользователь находится вне определенных доверенных мест. Речь идет о таких действиях, как изменение PIN-кода устройства, отключение защиты от кражи или доступ к Passkeys. Включив функцию Identity Check, пользователи могут указать одно или несколько доверенных мест, повысив уровень защиты от несанкционированного доступа, даже если вор знает PIN-код устройства.

Блокировка обнаружения кражи, еще одна ключевая функция, представленная в прошлом году, использует алгоритм, основанный на искусственном интеллекте, для обнаружения потенциальных попыток кражи. Если алгоритм определяет возможный сценарий кражи на разблокированном устройстве, он автоматически блокирует экран, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Теперь эта функция полностью доступна на устройствах Android 10+ по всему миру.

Компания Google сотрудничает с GSMA и отраслевыми экспертами в борьбе с кражами мобильных устройств путем обмена информацией и методами предотвращения. В готовящемся к выпуску техническом документе GSMA будут представлены дополнительные сведения о защите людей и организаций от кражи устройств.