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Kefir32
Наушники Sony WH-1000XM6 (YY2984) прошли сертификацию FCC
Модель WH-1000XM6, судя по всему, будут иметь съёмные амбушюры, а также обновлённый шарнир.

Беспроводные наушники Sony WH-1000XM6 с шумоподавлением, обозначенные как YY2984, прошли сертификацию FCC. Сертификация раскрывает первые подробности об устройстве, которое, как ожидается, придет на смену WH-1000XM5. Период краткосрочной конфиденциальности (STC) для сертификации заканчивается 22 июля 2025 года.

WH-1000XM6 описывается как беспроводная шумоподавляющая стереогарнитура и производится в Малайзии. Сертификация подтверждает поддержку быстрой зарядки с номиналами 5 В и 9 В, как и у WH-1000XM5. Номинальное напряжение аккумулятора остается на уровне 3,8 В, хотя фактическая емкость еще не подтверждена. В предыдущих моделях емкость аккумулятора увеличивалась постепенно, а в WH-1000XM5 она составляла 1200 мАч.

Дизайнерские чертежи, включенные в сертификацию, указывают на возможные изменения в амбушюрах и конструкции шарнира, которые, похоже, отличаются от WH-1000XM5. Амбушюры могут быть съемными, хотя неясно, используются ли в них клипсы или магниты. Конструкция шарнира также имеет отличия: вогнутый изгиб заменяет выпуклый изгиб, который был у WH-1000XM5, что может свидетельствовать об изменении дизайна или даже о складном шарнире.

Наушники оснащены Bluetooth 5.3 (BR/EDR/LE), что может означать поддержку LE Audio, хотя это не подтверждено в сертификате. Антенна была обновлена до Inverse-F Antenna, заменив антенну с чипом, используемую в WH-1000XM5.

В сертификате также упоминается использование SoC Mediatek, что продолжает тенденцию Sony по отказу от SoC Qualcomm. Наушники были протестированы с зарядным устройством Sony AC-UD20 мощностью 7,5 Вт.

Судя по предыдущим выпускам, Sony обычно анонсирует свои наушники за несколько недель до окончания периода STC. Например, модель WH-1000XM5 была анонсирована примерно за 13 недель до истечения срока действия STC. Если эти сроки сохранятся, то WH-1000XM6 могут быть представлены в конце апреля или начале мая 2025 года.

Информация о ценах и глобальной доступности пока не раскрывается. Более подробная информация ожидается ближе к дате анонса.

#sony #sony wh-1000xm6
Источник: thewalkmanblog.blogspot.com
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