По информации китайского источника Digital Chat Station, iPhone 16E будет иметь характеристики, близкие к iPhone 14.

Apple не выпускала iPhone под брендом SE с тех пор, как iPhone SE третьего поколения дебютировал в 2022 году, но все чаще появляются предположения, что новая модель уже на горизонте. Сообщается, что предстоящее устройство может вообще не иметь маркировки «SE»; вместо этого ожидается, что оно будет выпущено как iPhone 16e.

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Согласно информации, полученной от источника Digital Chat Station, который утверждает, что имеет сведения о компонентах устройства, были раскрыты ключевые характеристики, которые свидетельствуют о значительном обновлении.

Сообщается, что iPhone 16e будет оснащен 6,07-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с вырезом, с разрешением FHD+ и частотой обновления 60 Гц.

Что касается безопасности, то в iPhone 16e будет применена технология Face ID, что позволит отказаться от датчика отпечатков пальцев на кнопке «Домой», характерного для предыдущих моделей SE. Ожидается, что устройство будет иметь прочную конструкцию с металлической средней рамкой и водонепроницаемым корпусом.

Работать iPhone 16e будет на чипе Apple A18, который, как ожидается, будет использоваться и в некоторых моделях серии iPhone 16.

Для любителей фотографии iPhone 16e, как сообщается, будет оснащен одной задней камерой.

Если iPhone SE (2022) был выпущен по цене $329, то iPhone 16e, предположительно, будет иметь более высокую стартовую цену, по слухам, около $499.