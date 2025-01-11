Samsung представит серию Galaxy S25 22 января на мероприятии Galaxy Unpacked в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Копания Samsung, по сообщениям, готовится к запуску своей новой серии смартфонов Galaxy S25, которые будут оснащены процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Эта информация была подтверждена недавним постом на официальной странице Snapdragon в социальных сетях.

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Серия Galaxy S25 будет представлена 22 января на мероприятии в Сан-Хосе, Калифорния. В ответ на анонс Samsung, аккаунт Snapdragon лаконично отметил: «Увидимся там». Это позволило многим экспертам дать подтверждение, что новые устройства Galaxy S25 будут работать на процессорах Qualcomm.

В отличие от предыдущих моделей, где Samsung использовал как процессоры Exynos, так и Snapdragon в зависимости от региона, Galaxy S25 станет первым поколением, в котором Qualcomm будет единственным поставщиком процессоров. Это решение, по слухам, связано с проблемами производства чипов Exynos, с которыми столкнулась компания.

Galaxy S25 будет использовать Snapdragon 8 Elite, который, как сообщается, будет специально оптимизирован для устройств Samsung. Бенчмарки на Geekbench 6 указывают на наличие разогнанной версии, известной как «Snapdragon 8 Elite for Galaxy».

Согласно информации, Galaxy S25 и S25+ будут иметь схожие характеристики, отличаясь только размером экрана и емкостью батареи, в то время как Ultra-модель продолжит предлагать премиум-функции, такие как S Pen, а также более тонкие рамки и закругленные углы. Также может быть представлен Galaxy S25 Slim, который будет ориентирован на пользователей, желающих получить более тонкий и легкий телефон без потери мощности. Эта модель, как ожидается, будет оснащена 6.66-дюймовым дисплеем и мощной камерой, включая 200 МП основной сенсор, 50 МП ультраширокий объектив и 50 МП телеобъектив.