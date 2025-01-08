Компания Time Pot представила гарнитуру для перевода в реальном времени W4 Pro.

На выставке CES 2025 компания Time Pot, специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, представила свой новый продукт - наушники-переводчики W4 Pro. Наушники оснащены функцией двусторонней связи, которая поддерживает перевод в реальном времени на несколько языков, позволяя пользователям беспрепятственно общаться во время голосовых и видеозвонков на любой коммуникационной платформе.

W4 Pro могут переводить более 40 языков в течение 3-5 секунд, сохраняя качество исходного звука. Устройство работает на базе Babel OS, поддерживает перевод 40 языков и 93 акцента, а также обеспечивает естественный и плавный перевод, близкий к человеческому.

При этом наушники, используя фирменную технологию HybridComm, улавливают оригинальную речь и быстро выполняют перевод, слегка усиливая переведенный голос для повышения четкости. W4 Pro предлагает несколько режимов работы, включая:

Режим «Один на один»: Позволяет пользователям использовать одни наушники для перевода в режиме реального времени лицом к лицу.

Позволяет пользователям использовать одни наушники для перевода в режиме реального времени лицом к лицу. Режим прослушивания и воспроизведения: Пользователи могут записывать аудио через приложение и получать перевод для последующего воспроизведения.

Пользователи могут записывать аудио через приложение и получать перевод для последующего воспроизведения. Голосовой режим: Переведенная речь может воспроизводиться через динамик телефона.

Кроме того, в W4 Pro предусмотрена функция подведения итогов в реальном времени, управляемая искусственным интеллектом, которая записывает и отображает весь разговорный контент и переводы во время звонков, быстро создавая заметки для совещаний после окончания разговора. Устройство также поддерживает двуязычный перевод в режиме реального времени и может предложить специализированные переводы для конкретных отраслей или сценариев.

Устройство W4 Pro имеет открытый дизайн и обладает функцией шумоподавления, его достаточно заряжать в течение 1 часа, чтобы обеспечить до 12 часов работы. Новинка поступила в продажу 7 января по цене $449.