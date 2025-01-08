Компания ASUS Republic of Gamers (ROG) представила на выставке CES 2025 свои новейшие ультрапортативные игровые ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G16.

На CES 2025, по сообщениям, компания ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсировала новую линейку игровых ноутбуков ROG Zephyrus G. Эти устройства оснащены последними графическими процессорами NVIDIA Laptop GPUs, а также процессорами нового поколения от AMD и Intel. Ноутбуки предлагают дисплеи ROG Nebula с OLED-панелями и самые эффективные решения для охлаждения.

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Судя по информации, Zephyrus G14 работает на процессоре AMD RyzenTM AI 9 HX 370 и может быть оснащен графикой до NVIDIA GeForce RTXTM 5080, в то время как Zephyrus G16 использует процессор Intel CoreTM Ultra 9 285H и поддерживает графику до NVIDIA GeForce RTXTM 5090. Оба ноутбука поддерживают до 64 ГБ RAM и несколько терабайт хранилища.

Системы охлаждения в новых моделях обеспечивают минимальный уровень шума и максимальную производительность. G14 имеет термальное решение с 47% покрытием и увеличенной вентиляцией, что обеспечивает эффективное управление теплом. G16 использует оптимизированный корпус и жидким металл для поддержания оптимальных температур.

Оба ноутбука, как сообщается, оснащены дисплеями ROG Nebula с поддержкой G-SYNC. Дисплей G14 имеет разрешение 3K с частотой обновления 120 Гц и временем отклика 0,2 мс, в то время как G16 предлагает дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления до 240 Гц. Оба дисплея обеспечивают 100% охват цветового пространства DCI-P3 и поддерживают VESA DisplayHDRTM True Black 500 и Dolby Vision.

Согласно описанию, G14 весит всего 1,5 кг и имеет толщину 1,59 см, а G16 весит 1,85 кг и имеет толщину 1,49 см.

Информация о ценах и доступности будет объявлена позже.