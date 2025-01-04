В новом посте X от известного китайского источника утечек Ice Universe появились хорошие новости о скорости разблокировки отпечатков пальцев в моделях Galaxy S24.

На горизонте появились интересные разработки для серии Samsung Galaxy S24, поскольку грядущее обновление One UI 7 обещает обеспечить более быструю разблокировку по отпечатку пальца. Это обновление будет выпущено для серии Galaxy S25 22 января 2025 года, а более старые устройства, включая модели Galaxy S24, получат обновление чуть позже.

Ice Universe

Источник Ice Universe поделился видеороликом, демонстрирующим улучшенную скорость разблокировки по отпечатку пальца на Galaxy S24 Ultra. Новый механизм разблокировки не только повышает скорость, но и обеспечивает более четкую звуковую обратную связь, делая работу пользователя более приятной. В серии Galaxy S24 используются передовые ультразвуковые датчики отпечатков пальцев, которые известны своей превосходной производительностью даже в условиях повышенной влажности.

Предыдущие версии One UI иногда снижали скорость разблокировки из-за проблем, связанных с программным обеспечением. Однако One UI 7 призван решить эти проблемы, оптимизировав анимацию в процессе разблокировки. Раньше пользователям приходилось отключать анимацию, чтобы добиться более быстрого отклика, но в новом ПО эти анимации будут оптимизированы, что приведет к более плавной и быстрой разблокировке.

Ice Universe

Бета-версия One UI 7 будет выпущена в ближайшее время, и бета-тестеры смогут одними из первых оценить эти улучшения.