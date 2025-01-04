По результатам листинга Geekbench, Galaxy A06 5G набрал 731 балл в одноядерном режиме и 1 816 баллов в многоядерном.

Модель Samsung Galaxy A06 5G, получившая номер SM-A066B, засветилась на Geekbench, раскрыв важные подробности о предстоящем бюджетном смартфоне. Сообщается, что устройство будет работать на чипсете Dimensity 6300 от MediaTek и оснащаться 4 ГБ оперативной памяти.

Freepik Ai

По результатам листинга Geekbench, Galaxy A06 5G набрал 731 балл в одноядерном режиме и 1 816 баллов в многоядерном. Аппарат будет работать под управлением Android 15, вероятно, с оболочкой One UI 7.

По слухам, смартфон будет иметь общие спецификации со своим 4G-аналогом, а главным отличием станет чипсет. Среди ожидаемых характеристик - 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, основная камера на 50 Мп и надежный аккумулятор емкостью 5 000 мАч, поддерживающий зарядку 25 Вт.

Geekbench

Кроме того, данный смартфон был недавно замечен в листинге Wi-Fi Alliance, что еще раз подтверждает его скорый выход.