Компания HMD Global объявила о начале распространения обновления Android 15 на свои телефоны/планшеты.

Финский производитель техники, компания HMD Global, официально начала распространять обновление Android 15 на свои устройства, причем первая партия обновлений затронула несколько моделей, включая модели под брендом Nokia и устройства, разработанные специально для HMD. Сообщается, что пакет обновления для HMD Pulse Pro имеет размер 3,12 ГБ, и ожидается, что другие модели будут иметь аналогичный размер обновления.

HMD Global

Устройства, получающие обновление Android 15

В первую волну обновлений вошли следующие устройства:

Nokia G42 5G

Nokia G60 5G

Nokia XR21 5G

Nokia X30 5G

HMD Pulse

HMD Crest

HMD Fusion

HMD Skyline

HMD XR21 5G

HMD T21

Nokiamob

Ключевые особенности Android 15

В обновлении Android 15 появилось несколько новых функций, в том числе:

Личное пространство для повышения уровня конфиденциальности.

Частичное разделение экрана для улучшения многозадачности.

Поддержка спутникового соединения для улучшения связи в удаленных районах.

Система оповещения о землетрясениях для обеспечения безопасности.

Автономные карты для Wear OS для навигации без подключения к Интернету.

Архивация приложений для экономии места в хранилище

Напомним: раннее тестирование HMD Skyline под управлением Android 15 показало несколько меньшую производительность по сравнению с Android 14. Однако ожидается, что улучшения в управлении процессором, эффективности работы аккумулятора и производительности GPU повысят общий пользовательский опыт.