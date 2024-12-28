Финский производитель техники, компания HMD Global, официально начала распространять обновление Android 15 на свои устройства, причем первая партия обновлений затронула несколько моделей, включая модели под брендом Nokia и устройства, разработанные специально для HMD. Сообщается, что пакет обновления для HMD Pulse Pro имеет размер 3,12 ГБ, и ожидается, что другие модели будут иметь аналогичный размер обновления.
Устройства, получающие обновление Android 15
В первую волну обновлений вошли следующие устройства:
Nokia G42 5G
Nokia G60 5G
Nokia XR21 5G
Nokia X30 5G
HMD Pulse
HMD Crest
HMD Fusion
HMD Skyline
HMD XR21 5G
HMD T21
Nokiamob
Ключевые особенности Android 15
- В обновлении Android 15 появилось несколько новых функций, в том числе:
- Личное пространство для повышения уровня конфиденциальности.
- Частичное разделение экрана для улучшения многозадачности.
- Поддержка спутникового соединения для улучшения связи в удаленных районах.
- Система оповещения о землетрясениях для обеспечения безопасности.
- Автономные карты для Wear OS для навигации без подключения к Интернету.
- Архивация приложений для экономии места в хранилище
Напомним: раннее тестирование HMD Skyline под управлением Android 15 показало несколько меньшую производительность по сравнению с Android 14. Однако ожидается, что улучшения в управлении процессором, эффективности работы аккумулятора и производительности GPU повысят общий пользовательский опыт.