Компания ASUS анонсировала 16-дюймовый игровой ноутбук V16 (V3607)

Компания ASUS официально объявила о выпуске V16 - 16-дюймового игрового ноутбука. Новинка выпущена в нескольких версиях и оснащена производительным «железом», включая процессоры Intel Core i5-13420H, Intel Core i7-13620H, а также графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (V3607VU), NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (V3607VJ) и Intel Integrated Graphics.

Судя по описанию, V16 оснащен 16-дюймовым FHD IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, яркостью 300 нит и разрешением 1920 x 1080. Ноутбук может похвастаться соотношением экрана к корпусу 89%. За качество звука отвечают технология Dirac и ASUS Audio Booster.

ASUS

В ноутбуке используется система охлаждения с двумя вентиляторами. Ноутбук выпущен с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 5600 МГц и возможностью расширения до 32 Гб, а также имеет SSD-накопители 512 ГБ или 1 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0. Производитель также предлагает несколько версий ноутбука с операционной системой: Windows 11 Home, Windows 11 Pro или без ОС.

Отмечается, что модель ASUS V16 создана с учетом требований военного класса (сертификация MIL-STD-810H) и оснащена аккумулятором емкостью 63 Втч. Устройство оснащено увеличенным тачпадом, клавиатурой ASUS ErgoSense и системой 3D-шумоподавления (3DNR). Приоритетом конфиденциальности, заявлены, магнитная шторка камеры, неоновые клавиши WASD, светодиодная подсветка клавиатуры Turbo Blue.

ASUS

Ноутбук также оснащен FHD-камерой с разрешением 1080p, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. В комплекте с ноутбуком ASUS поставляет 3-месячную подписку PC Game Pass Ultimate.

Информация о ценах на ASUS V16 будет объявлена в ближайшее время.