Компания Samsung Display подписала меморандум о сотрудничестве с Dolby Laboratories, в рамках которого будет вестись работа по внедрению OLED + Dolby Vision в автомобилях

Samsung Display подписала меморандум о сотрудничестве (MOU) с Dolby Laboratories. Обе стороны будут совместно продвигать технологию HDR-видео Dolby Vison и автомобильные OLED-экраны, оптимизированные для этой технологии, чтобы укрепить лидирующие позиции OLED на рынке автомобильных дисплеев.

Samsung Display заявила, что ее автомобильные OLED-дисплеи обладают лучшими в отрасли показателями контрастности и охвата цветовой гаммы, а визуальная технология Dolby Vision обеспечивает яркие цвета и более насыщенные детали для захватывающего и яркого качества изображения. Ожидается, что синергетический эффект этих двух технологий позволит поднять уровень автомобильных развлечений на новую ступень.

Меморандум о сотрудничестве между Samsung Display и Dolby Laboratories также означает, что OEM-производители автомобильной техники, использующие OLED-экраны Samsung, смогут значительно ускорить цикл оценки своих продуктов для получения сертификата Dolby Vision.

Главный директор автомобильного подразделения Dolby Laboratories, Андреас Эрет сообщил :

"Автомобиль сейчас - это не просто средство передвижения, это место, где пассажиры могут наслаждаться широким спектром развлечений. Мы рады, что ведущая в отрасли OLED-технология Samsung Display в сочетании с реалистичными изображениями Dolby Vision позволит получить захватывающий опыт развлечений в автомобиле для большего числа потребителей".

Samsung Display также планирует сотрудничать с Dolby Laboratories на выставке CES 2025, чтобы создать выставочное пространство для нового поколения автомобильных OLED-развлечений.