В основе Pixel 9a лежит процессор Google Tensor G4, который был представлен ранее в этом году в серии Pixel 9.

Дебют Google Pixel 9a намечен на середину марта 2025 года, а перед его официальным релизом в объявлениях оператора появились подробные характеристики и цены. Этот смартфон среднего класса призван развить успех своих предшественников и при этом оснастить их передовыми функциями.

В основе Pixel 9a лежит процессор Google Tensor G4, который был представлен ранее в этом году в серии Pixel 9. Этот чипсет предназначен для повышения производительности и эффективности работы в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Устройство будет предлагать два варианта хранения данных: 128 ГБ и 256 ГБ. Оба варианта используют технологию UFS 3.1 для быстрой передачи данных.

Смартфон будет оснащен 6,285-дюймовым OLED-дисплеем, обеспечивающим яркое изображение с пиковой яркостью 2 700 нит и яркостью HDR 1 800 нит. Дизайн будет отражать классическую эстетику Pixel, характеризующуюся минималистским стилем.

Фотографические возможности - главная изюминка Pixel 9a: основная камера на 48 Мп с диафрагмой f/1.7 и ультраширокоугольный объектив на 13 Мп. Фронтальная камера использует 13-Мп сенсор Sony IMX712, оптимизированный для высококачественных селфи и видеозвонков. Знаменитые функции вычислительной фотографии Google, включая Night Sight и Magic Eraser, улучшат качество снимков.

Питание устройства обеспечивает надежная батарея емкостью 5 100 мАч, что является заметным обновлением по сравнению с предыдущей моделью. Ожидается, что эта более емкая батарея обеспечит длительное время работы, дополненное возможностью проводной зарядки мощностью 23 Вт и беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт. Pixel 9a также будет оснащен чипом безопасности Titan M2, обеспечивающим безопасную работу с данными и процессы загрузки, а также степенью защиты от воды и пыли IP68.

Что касается цены, то ожидается, что Pixel 9a будет стоить 499 долларов за 128-гигабайтный вариант, а эксклюзивная для Verizon модель mmWave будет доступна за 549 долларов. Варианты расцветки будут включать Obsidian, Porcelain, Iris и Peony.

Ожидается, что Pixel 9a будет поставляться с предустановленной ОС Android 15, а обновление до Android 16, вероятно, последует в 2025 году.