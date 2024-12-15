Компания Lenovo представила недавно свое последнее предложение на рынке мини-ПК - ThinkCentre Neo Ultra, призванный обеспечить высочайшую производительность в компактном форм-факторе.

Недавно компания Lenovo официально выпустила мини-ПК ThinkCentre Neo Ultra, компактное вычислительное устройство, предназначенное для выполнения высокопроизводительных задач. Мини-ПК был представлен на выставке CES 2024 и уже доступен для покупки на некоторых странах, и теперь в Китае. Заявлено, что устройство оснащено передовыми аппаратными конфигурациями, включая процессоры Intel Core 14-го поколения и графические процессоры серии NVIDIA RTX 40.

Судя по описанию, ThinkCentre Neo Ultra работает на базе процессоров Intel Core i5-14500, i7-14700 и готовящегося к выпуску i9-14900. Эти процессоры предназначены для требовательных рабочих нагрузок: i7-14700 предлагает 20 ядер и 28 потоков, а i9-14900 — 24 ядра и 32 потока. Процессоры могут достигать тактовой частоты турбо до 5,8 ГГц. Система также включает 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель PCIe Gen4 емкостью 1 ТБ.

Lenovo

Также в описании упоминается графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4060, который работает на мощности 115 Вт и включает 8 ГБ VRAM GDDR6. Кроме этого, устройство поддерживает опциональный блок нейронной обработки (NPU) для специфических нагрузок AI, обеспечивая до 30 TOPS вычислительной мощности AI.

ThinkCentre Neo Ultra имеет алюминиевый корпус со встроенным блоком питания мощностью 350 Вт. Среди вариантов подключения сообщается о USB 3.2, USB-C, HDMI 2.1, DP 1.4 и Wi-Fi 6E, а сама система поддерживает до семи независимых выходов на монитор.

Lenovo

Устройство также оснащено системой терморегулирования Lenovo ICE 7.0, которая использует усовершенствованные турбинные вентиляторы и трехслойные лопасти для повышения эффективности охлаждения на 5% по сравнению с предыдущими моделями. Lenovo

Как сообщается, ThinkCentre Neo Ultra работает под управлением Windows 11 Home и поставляется с предустановленным Microsoft Office 2021. Цена начинается от 1 600 долларов США, в зависимости от варианта процессора.