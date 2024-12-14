Ранее наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4 были представлены только в Китае, а сейчас выходят на международные рынки.

Компания HUAWEI официально представила FreeBuds Pro 4, новейшее дополнение к своей линейке беспроводных наушников, на мероприятии в Дубае. Данный запуск последовал за первоначальным представлением в Китае в прошлом месяце.

Как указано в описании, FreeBuds Pro 4 оснащены системой Dual Driver, которая сочетает в себе 11-миллиметровый динамический блок с четырьмя магнитами и микропланарный твитер. Такая система обещает насыщенное и динамичное звучание, обеспечивая широкий частотный диапазон от глубоких басов до чистых высоких частот. Кроме того, наушники оснащены передовой технологией шумоподавления AI и высокочувствительным костнопроводящим микрофоном, что позволяет им интеллектуально отличать человеческий голос от фонового шума, изолируя ваш голос во время разговора.

HUAWEI

FreeBuds Pro 4 поддерживают беспроводную передачу Hi-res аудио со скоростью 2,3 Мбит/с, но эта функция доступна только в паре с HUAWEI Mate X6 под управлением EMUI 15 или более поздней версии. Также они поддерживают различные аудиокодеки, включая SBC, AAC, L2HC и LDAC.

Что касается дизайна, то наушники имеют класс защиты IP54 для защиты от пыли и воды. Они также оснащены множеством датчиков, включая инфракрасный, Холла, гироскоп, акселерометр и сенсорные датчики.

HUAWEI

Наушники оснащены аккумулятором емкостью 55 мАч, обеспечивающим до 6,5 часов воспроизведения без активного шумоподавления (ANC) и 4,5 часа с включенным ANC. Зарядный футляр, оснащенный аккумулятором емкостью 510 мАч, увеличивает общее время автономной работы до 33 часов без ANC и 23 часов с ANC.

HUAWEI

На рынке HUAWEI FreeBuds Pro 4 появятся с 9 января 2025 года и будут доступны в черном, белом и зеленом цветах по цене около 208 долларов США в Европе и около 204 долларов США в ОАЭ.