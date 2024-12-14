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Kefir32
Apple подвергается критике за вводящие в заблуждение заголовки, сгенерированные ИИ
Компания Apple столкнулась с осуждением после того, как новая функция iPhone показала вводящие в заблуждение заголовки новостей.

Компания Apple находится под пристальным вниманием после запуска своей новой функции Apple Intelligence, работающей на основе искусственного интеллекта, которая, как сообщается, генерирует вводящие в заблуждение сообщения. BBC выразила обеспокоенность после того, как в одном из сообщений было неверно указано, что Луиджи Манджионе, арестованный в связи с убийством генерального директора компании медицинского страхования Брайана Томпсона, застрелился. Это утверждение оказалось ложным, и BBC подтвердила, что такого сообщения не существовало.

Функция Apple Intelligence предназначена для сбора и группировки новостей, чтобы пользователи меньше отвлекались от своих дел. Однако у нее были проблемы с точностью, о чем свидетельствует ошибочное уведомление о Манджионе. BBC связалась с Apple, чтобы решить проблему и попросила исправить ошибку.

Freepik AiЭтот случай не первый: ранее уже поступали сообщения о неточностях в системе уведомлений ИИ от Apple. Например, в одном из уведомлений ошибочно утверждалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был арестован, что также не соответствовало действительности.

Freepik Ai

Эксперты выразили обеспокоенность тем, что созданные ИИ сводки новостей могут распространять дезинформацию. Профессор Петрос Иосифидис, эксперт по политике в области СМИ, назвал ситуацию неловкой для Apple и предупредил о рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта для проверки новостей.

На данный момент Apple не дала публичных комментариев по поводу конкретных вопросов, поднятых BBC, или неточностей, о которых сообщили пользователи.

#apple iphone #apple intelligence
Источник: androidheadlines.com
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