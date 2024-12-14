Компания Apple столкнулась с осуждением после того, как новая функция iPhone показала вводящие в заблуждение заголовки новостей.

Компания Apple находится под пристальным вниманием после запуска своей новой функции Apple Intelligence, работающей на основе искусственного интеллекта, которая, как сообщается, генерирует вводящие в заблуждение сообщения. BBC выразила обеспокоенность после того, как в одном из сообщений было неверно указано, что Луиджи Манджионе, арестованный в связи с убийством генерального директора компании медицинского страхования Брайана Томпсона, застрелился. Это утверждение оказалось ложным, и BBC подтвердила, что такого сообщения не существовало.

Функция Apple Intelligence предназначена для сбора и группировки новостей, чтобы пользователи меньше отвлекались от своих дел. Однако у нее были проблемы с точностью, о чем свидетельствует ошибочное уведомление о Манджионе. BBC связалась с Apple, чтобы решить проблему и попросила исправить ошибку.

Freepik AiЭтот случай не первый: ранее уже поступали сообщения о неточностях в системе уведомлений ИИ от Apple. Например, в одном из уведомлений ошибочно утверждалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был арестован, что также не соответствовало действительности.

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Эксперты выразили обеспокоенность тем, что созданные ИИ сводки новостей могут распространять дезинформацию. Профессор Петрос Иосифидис, эксперт по политике в области СМИ, назвал ситуацию неловкой для Apple и предупредил о рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта для проверки новостей.

На данный момент Apple не дала публичных комментариев по поводу конкретных вопросов, поднятых BBC, или неточностей, о которых сообщили пользователи.