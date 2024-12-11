Модель оснащена ЖК-экраном Fast-IPS и поддерживает двухрежимное переключение 4K 160 Гц / FHD 320 Гц.

Компания SANC объявила о предстоящем выпуске своего новейшего игрового монитора D72u, который уже доступен для предварительного заказа и начнет продаваться c13 декабря. 27-дюймовый монитор отличается дизайном, вдохновленным тематикой «Темного рыцаря», с яркими синими световыми эффектами, напоминающими световой меч.

Оснащенный ЖК-экраном Fast-IPS, D72u поддерживает возможности двухрежимного переключения, позволяя пользователям переключаться между разрешением 4K при частоте 160 Гц и высокой частотой обновления 320 Гц при FHD. Яркость монитора составляет 400 нит, а разрешение - 3840 x 2160.

SANC

Одной из отличительных особенностей D72u является технология Owl Vision, которая активирует фокусную рамку в центре экрана, улучшая видимость в темном окружении. Монитор также может похвастаться быстрым временем отклика в 1 мс и применением динамической регулировки овердрайва (OD) для оптимизации производительности в зависимости от частоты кадров.

SANC

Что касается точности цветопередачи, то монитор D72u охватывает широкий цветовой охват: 128% sRGB, 102% DCI-P3 и 110% AdobeRGB, при этом цветовое отклонение (E) составляет 1,5 или менее. Конструкция монитора включает в себя универсальный металлический поворотный кронштейн, встроенный подвес для наушников и сенсорную ночную подсветку, расположенную под экраном. Монитор имеет различные регулировки, включая возможность наклона и поворота, и поддерживает настенное крепление VESA 100x100 мм.

SANC

Возможности подключения включают два порта HDMI, два разъема DisplayPort и порт аудиовыхода. Однако стоит обратить внимание на то, что только подключение DisplayPort поддерживает полное разрешение 3840 x 2160 при частоте 160 Гц, в то время как порты HDMI и DisplayPort обеспечивают разрешение 1920 x 1080 при частоте 320 Гц.

SANC

Цена монитора Centec Dark Samurai D72u составляет 2 099 юаней (28 660 рублей), а для ранних предзаказов действует цена в 1 599 юаней (21 800 рублей).