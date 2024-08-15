Это усовершенствованная версия популярного фитнес-трекера от Xiaomi, предлагающая множество заманчивых функций для любителей фитнеса и технологий.

Xiaomi Smart Band 9 поступил в продажу по всему миру после запуска в Китае 19 июля 2024 года. Эта улучшенная версия популярного фитнес-трекера оснащена несколькими интересными функциями, которые придутся по вкусу любителям фитнеса и технологий.

Одной из примечательных особенностей Xiaomi Smart Band 9 является его дизайн, который представлен в четырех элегантных цветах: розовое золото, черный, серебристый и синий. В комплект поставки также входят различные модные браслеты, что позволяет пользователям персонализировать Smart Band 9 в соответствии со своим стилем или настроением.

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Xiaomi

Также были улучшены функции мониторинга здоровья: точность измерения частоты сердечных сокращений увеличилась на 16 %. Кроме того, он предлагает расширенные функции мониторинга здоровья, включая точный мониторинг патрулирования, научные рекомендации по сну и исследование рисков дыхания во сне.

Что касается времени автономной работы, то Smart Band 9 оснащен долговечным аккумулятором, который может проработать до 21 дня на одной зарядке. Кроме того, устройство оснащено функцией Always-On Display, благодаря которой пользователь может получить доступ к информации с первого взгляда.

Устройство поддерживает более 150 спортивных режимов, включая такие повседневные занятия, как бег, езда на велосипеде, йога и плавание. Кроме того, он оснащен настраиваемыми режимами вибрации, позволяющими настроить каждое уведомление или сигнал по своему вкусу.

Наконец, Smart Band 9 обладает водонепроницаемостью до 50 метров, что позволяет использовать его во время плавания или занятий в воде.

Что касается цены и доступности, то Xiaomi Smart Band 9 стоит $45 по всему миру. Тем не менее, стоит отметить, что глобальная версия браслета не оснащена функцией NFC, в отличие от китайской версии.