Xiaomi продолжает устанавливать новые стандарты для смартфонов среднего ценового диапазона. Как сообщает источник DCS, компания планирует выпустить новый смартфон, который может стать одним из центральных устройств в серии Xiaomi Redmi Note 14.
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Ожидается, что смартфон будет оснащен дисплеем с разрешением 1,5K, обеспечивающим более качетсвенный просмотр и улучшенную производительность. Смартфон будет оснащен 50-мегапиксельным модулем камеры с эллиптическим объективом, повышающим качество фото и видео.
Устройство получит пластиковую среднюю рамку и оптический сканер отпечатков пальцев для повышения надежности и безопасности.
Среди вариантов процессора для смартфона будут:
- процессор Dimensity с двойным 4-нм техпроцессом TSMC второго поколения и частотой до 3,0 ГГц;
- процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 в качестве альтернативного варианта для пользователей, ищущих более доступное решение.
Ожидается, что дизайн смартфона будет функциональным и эргономичным, с агрессивным внешним видом.
Официальный анонс серии ожидается в ближайшее время.