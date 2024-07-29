Несмотря на постоянно меняющийся мир смартфонов, компания Xiaomi продолжает расширять границы того, что потребители должны ожидать от устройств среднего класса.

Redmi Note 13

Xiaomi продолжает устанавливать новые стандарты для смартфонов среднего ценового диапазона. Как сообщает источник DCS, компания планирует выпустить новый смартфон, который может стать одним из центральных устройств в серии Xiaomi Redmi Note 14.

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Ожидается, что смартфон будет оснащен дисплеем с разрешением 1,5K, обеспечивающим более качетсвенный просмотр и улучшенную производительность. Смартфон будет оснащен 50-мегапиксельным модулем камеры с эллиптическим объективом, повышающим качество фото и видео.

Устройство получит пластиковую среднюю рамку и оптический сканер отпечатков пальцев для повышения надежности и безопасности.

Weibo



Среди вариантов процессора для смартфона будут:

процессор Dimensity с двойным 4-нм техпроцессом TSMC второго поколения и частотой до 3,0 ГГц;

процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 в качестве альтернативного варианта для пользователей, ищущих более доступное решение.

Ожидается, что дизайн смартфона будет функциональным и эргономичным, с агрессивным внешним видом.

Официальный анонс серии ожидается в ближайшее время.