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Kefir32
Redmi K70 Ultra побил рекорд продаж 2024 года за первые 3 часа
Устройство получило высокий спрос и обогнало рекорды продаж за всего три часа после запуска. Redmi K70 Ultra занял первое место по продажам во всех ценовых сегментах на онлайн-платформах.

19 июля компания Redmi представила Redmi K70 Ultra, Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip в Китае. Всего через день, 20 июля, Redmi K70 Ultra поступил в продажу.

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Компания подтвердила, что новый смартфон побил рекорд продаж 2024 года, достигнув этого всего за три часа после запуска. Это значительное достижение для бренда.

Redmi K70 Ultra доступен в четырех вариантах: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ, по цене от $400 до $495. Он также поставляется в трех цветах: Ink Feather (черный), Clear Snow (белый) и Ice Glass (фиолетовый).\

Кроме того, Redmi выпустила специальное издание Redmi K70 Ultra Champion Edition, которое отличается дизайном в стиле Lamborghini Huracan и конфигурацией 24 ГБ + 1 ТБ. Его цена составляет 550 долларов США(около 48 000 рублей), и в ближайшее время он будет доступен для покупки в Китае.

#redmi k70 ultra #redmi k70 ultra champion edition #redmi k70 ultra lamborghini edition
Источник: gizmochina.com
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Выпущен Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition
Redmi K70 Ultra выпущен в Китае по цене от 360 долларов
Xiaomi выпустила Redmi K70 Ultra в Китае
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