Новая производственная фабрика Xiaomi в Чанпине, Пекин, скоро начнет работу.

По словам CEO компании Лэй Цзюня, "темная фабрика", так он ее назвал, способна работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без вмешательства человека, а машины будут работать вместе, производя высококачественные смартфоны.

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Фабрика оснащена системой очистки от пыли на микронном уровне и интеллектуальными машинами собственной разработки, которые могут производить один смартфон каждую секунду.

Новая фабрика сертифицирована как "эталонное национальное предприятие по производству смартфонов" с годовой производственной мощностью 10 миллионов флагманских смартфонов. Она будет отвечать за производство предстоящих складных телефонов Xiaomi, включая Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Flip.

Это не первый опыт Xiaomi в области автоматизации. В 2019 году было завершено строительство "умной" фабрики в Ичжуане (Пекин), на которой было налажено производство Xiaomi Mix Fold, первого складного смартфона.

В разработку нового производственного процесса Xiaomi вложила 2,4 миллиарда юаней, а сама фабрика занимает площадь 81 000 квадратных метров.