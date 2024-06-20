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Kefir32
Часы Oppo Watch X представлены в Европе
В Европе состоялся дебют Oppo Watch X с AMOLED-дисплеем с сапфировым кристаллом и чипом Snapdragon W5 Gen 1

oppo.com

Компания Oppo официально представила смарт-часы Oppo Watch X в Европе после их дебюта в Китае в марте 2024 года. Смарт-часы имеют схожие характеристики с OnePlus Watch 2.

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Oppo Watch X имеют круглый дизайн и выполнены из полированной нержавеющей стали. Устройство оснащено 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466x466 пикселей и максимальной яркостью 1000 нит. Экран поддерживает технологию Always-on.

Смарт-часы имеют два физических элемента управления: вращающийся циферблат и кнопку на правой стороне. Часы сертифицированы по стандарту MIL-STD 810H на прочность и имеют водонепроницаемость по стандарту IP68 до 50 метров.

Oppo Watch X работают на процессоре Snapdragon W5 Gen 1 с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. В них используются две операционные системы: WearOS 4 и RTOS. Color OS работает на процессоре W5 Gen 1, а RTOS, использующая чип BES2700 с 4 ГБ памяти eMMC, обрабатывает фоновые задачи и легкие действия, такие как звонки и уведомления.

Две операционные системы обеспечивают до 100 часов автономной работы, а полная зарядка занимает около 60 минут. Кроме того, часы оснащены функцией VOOC Flash Charging, которая обеспечивает день автономной работы на 10-минутной зарядке.

Часы также оснащены:

  • 8-канальный датчик сердечного ритма;
  • 16-канальный датчик кислорода крови для непрерывного мониторинга сердечного ритма и кислорода крови;
  • Отслеживание стресса;
  • Анализ сна, включая оценку риска храпа во сне.

Устройство поддерживает более 100 спортивных режимов с автоматическим распознаванием таких видов деятельности, как бег, ходьба, езда на велосипеде и плавание. Кроме того, часы оснащены двухдиапазонной GPS (L1 + L5) с пятиспутниковой системой позиционирования (Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС и QZSS) для точной навигации.

Oppo Watch X доступны в Великобритании по цене £279, а в европейских странах - по цене €329(около 29 000 рублей).

#oppo watch x
Источник: gizmochina.com
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Oppo Watch X выпущены за пределами Китая
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