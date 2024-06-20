G Pixel, ведущая китайская компания в области сенсоров изображения и полупроводниковых технологий, сегодня объявила о значительном прорыве в своих исследованиях и разработках.

Компания GPixel, ведущий производитель чипов датчиков изображения, объявила о начале массового производства своего новейшего чипа сенсора изображения с разрешением 32 Мп, GC32E2. Новый чип отличается улучшенной производительностью и функциональностью, что делает его пригодным для использования в широком спектре устройств, включая смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства.

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GC32E2 имеет размер 1/3,1 дюйма и поддерживает запись видео 1080p 60fps, обеспечивая высококачественную съемку и воспроизведение видео. Благодаря улучшенному динамическому диапазону и возможностям шумоподавления чип позволяет получать детализированные изображения как при ярком, так и при слабом освещении.

Одной из ключевых особенностей GC32E2 является технология однокадровой съемки с высоким динамическим диапазоном (DAG HDR), которая позволяет сохранять детали и качество теней при высоком освещении. В результате повышается качество изображения и видео, что делает ее идеальной для использования в приложениях, где качество изображения имеет первостепенное значение.

В дополнение к впечатляющим возможностям обработки изображений GC32E2 также оснащена технологией автофокусировки с фазовой детекцией, обеспечивающей функцию Always-On Notification (AON) с низким энергопотреблением. Это позволяет использовать режимы сенсора освещенности (ALS) и ультранизкого энергопотребления (ULP), которые могут быть использованы для таких функций, как распознавание лиц, защита конфиденциальности и интеллектуальное управление яркостью экрана.

GC32E2 уже используется в международной версии OPPO Reno12 для фронтальной камеры. Благодаря впечатляющим характеристикам и возможностям GC32E2 станет популярным выбором среди производителей смартфонов и других устройств, желающих интегрировать высококачественные сенсоры изображения в свои продукты.

"Мы рады объявить о начале массового производства нашего новейшего 32-Мп чипа сенсора изображения GC32E2", - сказал Джеффри Янг, директор по маркетингу GPixel. "Наша команда неустанно работала над улучшением производительности и функциональности нашего чипа предыдущего поколения, и мы уверены, что GC32E2 установит новый стандарт для сенсоров изображения в отрасли".

GC32E2 уже доступен для массового производства, и в ближайшие месяцы GPixel планирует выпустить миллионы устройств.