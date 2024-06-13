Компания Qualcomm объявила, что ежегодное мероприятие Snapdragon Summit 2024 пройдет с 21 по 23 октября на Гавайях. На мероприятии, как ожидается, будет представлен новый высокопроизводительный процессор Snapdragon 8 Gen 4.

JD.com

На ежегодном саммите Snapdragon Summit 2024 компания Qualcomm представит новейшее пополнение своего флагманского семейства процессоров - Snapdragon 8 Gen 4. Этот новый процессор обещает поднять мобильную производительность на новую высоту, уделяя особое внимание энергоэффективности и вычислительной мощности.

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Snapdragon 8 Gen 4 - это кульминация исследований и разработок Qualcomm, направленных на создание процессора, способного справиться с требованиями современных мобильных устройств. Благодаря агрессивной настройке частоты и собственному крупному ядру, достигающему 4,2 ГГц, этот процессор должен обеспечить беспрецедентную производительность.

Но что действительно отличает Snapdragon 8 Gen 4, так это его результаты в GeekBench 6. По данным Qualcomm, эти показатели будут значительно выше, чем у предшественника: одноядерный результат превысит 3 000 баллов, а многоядерный - 10 000. Это означает, что устройства на базе Snapdragon 8 Gen 4 смогут с легкостью справляться даже с самыми сложными задачами.

Что же это значит для потребителей? Для начала это означает, что устройства на базе Snapdragon 8 Gen 4 смогут обеспечить более быстрый запуск приложений, более плавную работу в играх и более плавную многозадачность. Это также означает, что разработчики получат более надежную платформу для создания инновационных приложений и игр, использующих возможности процессора.

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Но как насчет конкуренции? Qualcomm ясно дала понять, что Snapdragon 8 Gen 4 призван ответить на процессоры M4/A18/Pro от Apple. Хотя процессоры Apple высоко оценили за их производительность и энергоэффективность, новый процессор Qualcomm, предположительно, даст им фору.

Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC, что обеспечит значительный прирост энергоэффективности и теплового режима. Это означает, что устройства на базе этого процессора смогут обеспечить более длительное время автономной работы и улучшенное управление тепловыделением.

Мероприятие Snapdragon Summit 2024 станет важным событием для энтузиастов мобильных устройств, на котором будут представлены анонсы от ведущих брендов и лидеров отрасли. Мы будем внимательно следить за ходом мероприятия и сообщать вам все последние новости.