Блогер Эван Бласс (Evan Blass) поделился официальным постером наушников Galaxy Buds 3 Pro от Samsung, и, несмотря на размытость, общий дизайн Galaxy Buds 3 Pro все же виден.

Evan Blass / X / Samsung

Эван Бласс, технологический блогер на платформе X, поделился официальным постером наушников Samsung Galaxy Buds 3 Pro, несмотря на то, что он размыт. Дизайн наушников все еще можно разглядеть, и, судя по всему, они имеют новый дизайн с ручкой и наконечниками из силикона, похожими на серию AirPods от Apple.

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Согласно предыдущим слухам, Galaxy Buds 3 Pro будут оснащены двойными динамиками, адаптивным шумоподавлением и световыми эффектами Blade. Они также будут поддерживать окружающий звук, а время автономной работы составит 6 часов с включенным ANC и 7 часов без ANC. В паре с зарядным чехлом время автономной работы составит около 30 часов.

Ожидается, что цена Galaxy Buds 3 Pro составит около $229 (около 20 000 рублей) , что аналогично предыдущему поколению. Наушники, скорее всего, будут доступны в серебристом цвете.

Evan Blass / X / Samsung

Помимо наушников, Эван Бласс также поделился плакатами складных телефонов Galaxy Z Fold 6/Flip 6, смарт-кольца Galaxy Ring и смарт-часов Galaxy Watch 7 (ожидается, что они будут доступны в размерах 40 и 44 мм), причем все эти изображения были размыты, чтобы избежать нарушения авторских прав.