Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
В сети появился постер наушников Samsung Galaxy Buds 3 Pro
Блогер Эван Бласс (Evan Blass) поделился официальным постером наушников Galaxy Buds 3 Pro от Samsung, и, несмотря на размытость, общий дизайн Galaxy Buds 3 Pro все же виден.

Evan Blass / X / Samsung

Эван Бласс, технологический блогер на платформе X, поделился официальным постером наушников Samsung Galaxy Buds 3 Pro, несмотря на то, что он размыт. Дизайн наушников все еще можно разглядеть, и, судя по всему, они имеют новый дизайн с ручкой и наконечниками из силикона, похожими на серию AirPods от Apple.

реклама

Согласно предыдущим слухам, Galaxy Buds 3 Pro будут оснащены двойными динамиками, адаптивным шумоподавлением и световыми эффектами Blade. Они также будут поддерживать окружающий звук, а время автономной работы составит 6 часов с включенным ANC и 7 часов без ANC. В паре с зарядным чехлом время автономной работы составит около 30 часов.

Ожидается, что цена Galaxy Buds 3 Pro составит около $229 (около 20 000 рублей) , что аналогично предыдущему поколению. Наушники, скорее всего, будут доступны в серебристом цвете.

Evan Blass / X / Samsung

Помимо наушников, Эван Бласс также поделился плакатами складных телефонов Galaxy Z Fold 6/Flip 6, смарт-кольца Galaxy Ring и смарт-часов Galaxy Watch 7 (ожидается, что они будут доступны в размерах 40 и 44 мм), причем все эти изображения были размыты, чтобы избежать нарушения авторских прав.

#galaxy buds 3 pro
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
Samsung работает над новейшими Galaxy Buds 3 Pro, которые будут выпущены в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Volvo собирается перенести производство своих автомобилей из Китая в Бельгию
3
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco X6 Pro — оба хороши, но лучше купить F6
3
Илон Маск утверждает, что автопилот Tesla сейчас позволяет целый год ездить без вмешательства водителя
+
Орбан считает, что Запад поддерживает Украину только чтобы вернуть свои деньги
1
Российские подразделения сумели пробить оборону ВСУ в районе Канал Часов Яра
+
США выводят свои боевые корабли из порта военной базы в Джибути
2
Редактор Google Photos Magic теперь доступен на большем количестве телефонов Android и iPhone
+
Министр обороны Австрии: США, Франция и Германия пересекли красную линию
+
QNAP Systems представляет новую корпоративную NAS систему TS-765eU
+
Чехия готова подготовить 4 тысячи украинских военных в этом году
+
Байден назвал главную главную экзистенциальную угрозу для человечества наряду с ядерным оружием
9
Airbus предоставила новые БПЛА Wingman, которые будут действовать в паре с истребителями
3
С помощью 3D-печати ВМС Франции осуществили технический ремонт своих кораблей в море
+
НАСА отказало SpaceX в разрешении на миссию в отношении телескопа «Хаббл»
+
Xiaomi готовит уже пятый смартфон в серии POCO M6, новинка получит название POCO M6 Plus 5G
+
Вучич считает, что баланс между силами необходим на фоне грядущих в мире перемен
+
Инженерник AMD Ryzen AI 9 HX 370 в тесте CPU-Z оказался до 25% быстрее 7940HS с увеличенным TDP
1
Электромобили Tesla в Китае получили возможность давать навигационные подсказки с учётом дорожной разметки
+
The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition полностью выйдет в этом году
+
Sintavia по заказу Пентагона будет изготавливать на 3D-принтере компоненты гиперзвуковых двигателей
+

Популярные статьи

Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
65
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
6
О причинах гибели президента Ирана Раиси
7
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
18
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
1
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
2
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
4

Сейчас обсуждают

irnwlf
15:29
Очень интересная статья, однако это не отменяет того факта, что автор перепутал площадку для ее публикации. Видимо потому, что он конченый болван.
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
Данила Глухов
15:29
Это что, пост бублика, который не хочется назвать дегенеративным? Природа настолько очистилась, что у бублика появился интеллект?
Почему Hamster Kombat – это обычная пирамида, а геймеры получат крохи со стола разработчиков
Алексей Выходцев
15:19
Его можно (хотя и не нужно) нечаянно разбить или поцарапать. Представляю, как стример постоянно вытягивает шею, чтобы увидеть, что там у него на системном блоке нового появилось в зрительском чате. В ...
MSI показала компьютер с "RTX 5090" и сенсорным экраном на передней панели с разрешением 1920х1080р
zik3ak
15:17
Да-да, 30 кинематографичных FPS? Надень любой vr шлем и попробуй, блевать потянет дальше, чем видишь.
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
Silvium
15:17
И как всегда ни слова о том что слот оставляют всего 1 на всю систему. А чё, удобно. Никакой масштабируемости - больше продаж
Материнская плата MSI Z790 PROJECT ZERO PLUS использует память CAMM2 для экстремального разгона
Смотрю за 404
15:15
Я не продаю старые, просто новые покупаю. И ссал я на нищих авторов этого сайта.
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Ссу на рекламистов
15:14
Разбираемся, не пора ли сыкнуть на Зистакса, перед скорым выходом таких же рекламовысеров таких же рекламистов
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Alxndr
15:13
А в основе RivaTuner от Unwinder-а, создававшаяся исключительно под Nvidia.Работает и с АМД, но функционал при этом ниже.
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
Добрый день
15:11
Апгрейд в сумме обошёлся мне в 35к, при этом я и память на более крутую поменял.
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
Alt Irony
15:11
Он свою пилит
Российская противовоздушная оборона сбила 12 беспилотников ВСУ над территориями России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем