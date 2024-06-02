Компания ASUS выпустила новый игровой портативный компьютер ROG Ally X, в котором процессор AMD Raidon Z1 Extreme остался неизменным, емкость аккумулятора удвоена до 80 Втч, а объем памяти увеличен до 24 ГБ.

Компания Asus официально анонсировала новейшее пополнение в линейке ROG (Republic of Gamers) - игровую портативную консоль ROG Ally X. Новое устройство может похвастать целым рядом обновленных функций, включая аккумулятор емкостью 80 Вт ч, 24 ГБ памяти LPDDR5X и слот для твердотельного накопителя M.2 2280.

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ROG Ally X работает на базе процессора AMD Ryzen Z1 Extreme, который обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предшественником. Устройство также оснащено 7-дюймовым экраном FHD 120 Гц VRR, что делает его идеальным решением для геймеров, которым важны качественная картинка и плавный игровой процесс.

Одним из ключевых обновлений ROG Ally X стало время автономной работы. Теперь устройство оснащено батареей емкостью 80 Вт ч, что значительно больше, чем предыдущая батарея емкостью 40 Вт ч. Это означает, что геймеры могут наслаждаться длительными игровыми сессиями, не беспокоясь о том, что заряд батареи закончится.

ROG Ally X также оснащен 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, что обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, устройство теперь оснащено слотом для твердотельного накопителя 2280 M.2, который обеспечивает более высокую скорость хранения данных и большую емкость.

Что касается эргономики, то ROG Ally X был разработан с учетом удобства и хвата. Устройство имеет оптимизированный эргономичный дизайн, который обеспечивает более комфортные условия для геймеров.

ROG Ally X также оснащен новым модулем джойстика с увеличенным до 500 миллионов циклов сроком службы и улучшенной тактильной обратной связью. Устройство также имеет новый дизайн D-Pad с улучшенной точностью и обратной связью.

Что касается возможностей подключения, ROG Ally X оснащен двумя портами USB-C: USB4 и USB 3.2 Gen 2, оба поддерживают зарядку PD 3.0 и вывод изображения на дисплей DP 1.4.

Основные характеристики

Процессор AMD Ryzen Z1 Extreme;

80 Вт ч аккумулятор;

24 ГБ памяти LPDDR5X;

2280 M.2 SSD-слот;

7-дюймовый экран FHD 120 VRR;

Оптимизированный эргономичный дизайн;

Новый модуль джойстика с увеличенным сроком службы и улучшенной тактильной обратной связью;

Два порта USB-C с поддержкой USB4 и USB 3.2 Gen 2;

Зарядка PD 3.0 и выход на дисплей DP 1.4.

ROG Ally X с сегодняшнего доступен для предзаказа, а начало продаж назначено на 7 июня. Цена консоли составляет $799, это примерно 72 000 рублей.