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Kefir32
Arm выпускает процессор Cortex-X925 и графический процессор Immortalis G925
Arm выпускает процессор Cortex-X925 и графический процессор Immortalis G925, повышая производительность смартфонов за счет значительного увеличения возможностей искусственного интеллекта и графики.

Компания Arm выпустила новые флагманские CPU и GPU - Cortex-X925 CPU и Immortalis G925 GPU, предназначенные для высокопроизводительных смартфонов. Процессор Cortex-X925 является преемником процессора Cortex-X4, используемого в нынешних флагманских процессорах, таких как MediaTek Dimensity 9300. Компания утверждает, что по результатам тестов Geekbench производительность одного ядра процессора Cortex-X925 выросла на 36 % по сравнению с процессором X4.

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Новый процессор также оснащен увеличенным частным кэшем L2 объемом до 3 МБ, что повышает производительность при выполнении задач искусственного интеллекта на 41% по сравнению с предыдущим поколением. Процессор Cortex-X925 также включает новое поколение микроархитектуры Cortex-A, известное как Cortex-A725 и Cortex-A520, которые отличаются повышенной производительностью и энергоэффективностью.

Графический процессор Immortalis G925 описывается как «самый высокопроизводительный и эффективный GPU», когда-либо выпущенный Arm. По сравнению с GPU G720 предыдущего поколения новый GPU на 37 % увеличивает производительность графики, на 52 % - трассировку лучей и на 34 % - производительность нагрузок искусственного интеллекта и машинного обучения. Кроме того, энергопотребление GPU снижено на 30 %.

Arm также анонсировала новую «оптимизированную компоновку» для своих CPU и GPU, которая призвана облегчить производителям устройств их интеграцию в свои системы-на-чипе (SoC). Ожидается, что это новое решение для физической реализации поможет другим компаниям быстрее выводить устройства на рынок.

Компания ожидает, что устройства с ее новыми дизайнами ядра появятся на рынке к концу 2024 года, но не раскрывает конкретные бренды. Однако MediaTek объявила, что будет поддерживать новейшие решения Armv9 Cortex-X925 CPU и Immortalis-G925 GPU в своем грядущем флагманском чипе Dimensity 9400.


#gpu #cpu #amr
Источник: androidauthority.com
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И это тоже верный лозунг, апартеид должен быть уничтожен
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glavhyilo
15:05
надо в гаагский трибунал им писать жалобы сразу.Хохлам ещё люки в танке заваривают перед сражением снаружи,чтоб те не вылезли со страху.
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
matocob
15:05
Не за одного ребёнка, а за четырёх. И не выдавать, а списывать часть ипотеки. Тогда и расслабляться не будут. Но кому они нужны - русские бабы и дети? Проще азиатов завести, чем и занимаются.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
ev_ruso
15:04
Ну для начала не только "их", не надо свои зависимости проецировать на всех, а раз у нас с ними противостояние то все это всего лишь трофеи.
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
irnwlf
15:04
Пишите в комментарии — а каким монитором пользуетесь вы и собираетесь ли менять его на новую модель? Все что я могу тебе в комментариях написать, так это то, что ты болван конченный.
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
Чато --- Бот
15:03
Каклы, запомните, дарёной надутой лошадке пiд хвост не заглядывают. Может и сдуть ненароком.
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
АЕV
15:03
А где хоть примерные жалобы на танк??? Все то что описал писака можно абсолютно к любому танку приписать
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
matocob
15:01
Ну, если брать 2-3 мкм технологии, то это на уровне 50 лет отставания. С другой стороны, Z80 до сих пор производится, и никто не ноет про технологическое отставание фирмы Zilog от Intel.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
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