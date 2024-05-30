Arm выпускает процессор Cortex-X925 и графический процессор Immortalis G925, повышая производительность смартфонов за счет значительного увеличения возможностей искусственного интеллекта и графики.

Компания Arm выпустила новые флагманские CPU и GPU - Cortex-X925 CPU и Immortalis G925 GPU, предназначенные для высокопроизводительных смартфонов. Процессор Cortex-X925 является преемником процессора Cortex-X4, используемого в нынешних флагманских процессорах, таких как MediaTek Dimensity 9300. Компания утверждает, что по результатам тестов Geekbench производительность одного ядра процессора Cortex-X925 выросла на 36 % по сравнению с процессором X4.

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Новый процессор также оснащен увеличенным частным кэшем L2 объемом до 3 МБ, что повышает производительность при выполнении задач искусственного интеллекта на 41% по сравнению с предыдущим поколением. Процессор Cortex-X925 также включает новое поколение микроархитектуры Cortex-A, известное как Cortex-A725 и Cortex-A520, которые отличаются повышенной производительностью и энергоэффективностью.

Графический процессор Immortalis G925 описывается как «самый высокопроизводительный и эффективный GPU», когда-либо выпущенный Arm. По сравнению с GPU G720 предыдущего поколения новый GPU на 37 % увеличивает производительность графики, на 52 % - трассировку лучей и на 34 % - производительность нагрузок искусственного интеллекта и машинного обучения. Кроме того, энергопотребление GPU снижено на 30 %.

Arm также анонсировала новую «оптимизированную компоновку» для своих CPU и GPU, которая призвана облегчить производителям устройств их интеграцию в свои системы-на-чипе (SoC). Ожидается, что это новое решение для физической реализации поможет другим компаниям быстрее выводить устройства на рынок.

Компания ожидает, что устройства с ее новыми дизайнами ядра появятся на рынке к концу 2024 года, но не раскрывает конкретные бренды. Однако MediaTek объявила, что будет поддерживать новейшие решения Armv9 Cortex-X925 CPU и Immortalis-G925 GPU в своем грядущем флагманском чипе Dimensity 9400.



