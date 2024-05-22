Ожидается, что компания Vivo представит в Китае серию Vivo S19, состоящую из Vivo S19e, Vivo S19 и Vivo S19 Pro.

MySmartPrice

Перед началом продаж в Китае Vivo S19 был замечен на Geekbench, где его тестировали на производительность. Результаты показали, что новый смартфон будет оснащен мощным процессором и достаточным объемом памяти.

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Vivo S19 будет оснащен восьмиядерным процессором с кодовым именем "crow", который, скорее всего, будет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Это означает, что он будет обладать высокой производительностью и поможет телефону выполнять сложные задачи.

Телефон также будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что обеспечит плавную работу при выполнении нескольких задач одновременно. Он будет запускаться с Android 14, предоставляя пользователям доступ к последним обновлениям операционной системы.

Дисплей Vivo S19, как ожидается, будет представлять собой 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, ожидается, что телефон будет оснащен большим аккумулятором емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 80 Вт.

Система камер Vivo S19, как ожидается, будет состоять из двух камер: основной на 50 МП и ультраширокоугольной на 8 МП. Ожидается, что разрешение селфи-камеры также составит 50 МП.

Ожидается, что Vivo S19 Pro будет оснащен еще более мощным процессором MediaTek Dimensity 9200+ с GPU Mali-G715-Immortalis MC11. Это означает, что у него будет еще больше возможностей для выполнения сложных задач.

В целом, Vivo S19 кажется многообещающим смартфоном, который может стать лучшим выбором для пользователей, ищущих мощное и функциональное устройство.