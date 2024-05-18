OPPO Reno12 дебютирует с ультратонким корпусом, лицензированным Министерством промышленности и информационных технологий Китая

gsmarena.com

Компания OPPO собирается запустить серию Reno12 в материковом Китае в ближайший четверг. Новый телефон может похвастаться удивительным ультратонким дизайном, который уже был лицензирован Министерством связи Китая. Телефон будет работать на новом чипсете Dimensity 8250, при этом сохранив тот же аккумулятор и дисплей, что и его предшественник, Reno11.

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OPPO Reno12 будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Несмотря на отсутствие фотографий в сертификационных данных, ожидается, что он будет иметь едва изогнутые края со всех 4 сторон для более удобного использования одной рукой. Толщина телефона составит всего 7,25 мм, а вес - 179 граммов, что делает его значительно тоньше и легче многих других телефонов, представленных на рынке.

Помимо этого, телефон будет оснащен 4-нм чипсетом, обеспечивающим надежную производительность CPU и улучшенную эффективность GPU по сравнению с предшественником. Цифровая камера будет включать в себя 50-мегапиксельную фронтальную камеру и трехлинзовую заднюю камеру, состоящую из 50-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной ультраширокоугольной и 50-мегапиксельной телефотокамеры с 2-кратным оптическим зумом. Минимальная емкость аккумулятора составит 4 880 мАч, а типичная - 5 000 мАч.

OPPO Reno12 будет выпускаться в 4 вариантах памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ. Он будет работать под управлением ColorOS 14 на базе Android 14 и включать в себя такие опции, как инфракрасный передатчик и распознавание отпечатков пальцев под экраном. Цены пока не объявлены, но телефон будет доступен не менее чем в трех вариантах расцветки.



