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Kefir32
Ответы Google, сгенерированные ИИ, вызывают беспокойство у издателей и рекламодателей
В связи с тем, что Google использует искусственный интеллект для составления ответов на поисковые запросы, издатели задаются вопросом, не уменьшится ли посещаемость их сайтов.

AFP

Недавнее объявление Google о новых ответах на поисковые запросы, генерируемых искусственным интеллектом, вызвало обеспокоенность издателей и рекламодателей по поводу потенциального влияния на их онлайн-трафик и доходы. Изменение, которое, как ожидается, распространится по всему миру, может снизить значимость ссылок и веб-страниц для более чем миллиарда людей, что потенциально скажется на посещаемости сайтов и онлайн-аудитории.

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По мнению экспертов, рост зависимости от искусственного интеллекта может привести к снижению посещаемости веб-сайтов из поисковых систем на 25 % к 2026 году. Это может иметь значительные последствия для маркетологов и издателей, которые полагаются на органический поисковый трафик для обеспечения своего присутствия в Интернете.

Однако некоторые эксперты считают, что ИИ может создать возможности для новостных изданий и создателей СМИ зарабатывать на лицензировании своих данных компаниям, создающим модели ИИ. Руководство Google настаивает на том, что новая формула будет стимулировать пользователей переходить на более широкий спектр сайтов, а не наоборот.

Некоторые эксперты предсказывают миллиардные убытки для рекламной индустрии. Однако зависимость Google от рекламы означает, что это вряд ли подорвет ее рекламный бизнес.

В конечном счете, в исследовании говорится о том, что, хотя новые ответы Google, сгенерированные искусственным интеллектом, могут иметь некоторые негативные последствия для издателей и рекламодателей, они также могут создать новые возможности для тех, кто адаптируется к изменениям.

#google #google ai
Источник: techxplore.com
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