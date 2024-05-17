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Kefir32
Японская компания FCNT выпускает телефон We2 Plus с поддержкой мониторинга нейронной активности
Японский производитель телефонов FCNT представил свои первые телефоны серии arrows We2 после того, как они перешли в собственность Lenovo.

Компания FCNT, японский производитель смартфонов, выпустила первую партию телефонов после того, как компания стала частью Lenovo - серию arrows We2. Модель arrows We2 Plus примечательна тем, что это первый телефон, поддерживающий мониторинг нейронной активности пульса, который осуществляется с помощью датчика пульсовых волн на задней панели телефона и алгоритма, разработанного профессором Тошио Мория из Университета Киото.

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Arrows We2 Plus - это телефон среднего класса, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 7s, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Стандартная версия, arrows We2, - это телефон начального уровня, оснащенный процессором MediaTek Dimensity 7025, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища.

Оба телефона оснащены функцией виртуального расширения памяти, позволяющей увеличить объем памяти на 8 и 4 ГБ соответственно. Они также поддерживают расширение памяти microSDXC до 1 ТБ.

Телефоны оснащены боковыми датчиками отпечатков пальцев, поддерживают функцию принудительного зума Exlider. Стрелки We2 Plus оснащены 6,6-дюймовым FHD+ OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и поддерживают функции ухода за глазами, в то время как стандартная версия имеет 6,1-дюймовый дисплей.

Телефоны также оснащены технологией продления срока службы батареи, разработанной в сотрудничестве с Qnovo, которая утверждает, что первоначальная емкость батареи сохраняется на уровне 80 % после четырех лет использования. У arrows We2 Plus аккумулятор емкостью 5000 мАч, а у стандартной версии - 4500 мАч.

Из камер у arrows We2 Plus есть 50,1-Мп основная камера с диафрагмой F/1,8 и оптической стабилизацией OIS, а также 8-Мп ультраширокоугольная камера и 16-Мп фронтальная камера. Стандартная версия имеет аналогичный набор камер, но без OIS.

Телефоны отличаются повышенной прочностью и прошли тщательные испытания, включая тест на падение с высоты 1,5 м, водонепроницаемость по стандартам IPX5/IPX8 и пылезащиту по стандарту IP6X. Они также поддерживают очистку и дезинфекцию с помощью этанола.

Телефоны будут поставляться с предустановленной ОС Android 14 и получат три основных обновления операционной системы и четыре года исправлений безопасности. Они появятся в продаже в Японии через оператора NTT DoCoMo летом.

#fcnt #we2 #we2 plus
Источник: ithome.com
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