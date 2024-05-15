Вероятно, популярность этих приложений обусловлена их функциональностью, пользовательским интерфейсом и общим впечатлением от использования.

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RuStore, крупнейший в России магазин приложений для Android, объявил топ-5 самых популярных приложений и игр, в котором первые места заняли "Сбербанк Онлайн" и "Tanks Blitz". RuStore демонстрирует значительный рост числа загрузок: с момента запуска было загружено более 140 миллионов приложений и игр.

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Сбербанк Онлайн, мобильное банковское приложение, заняло первое место среди приложений, а Tanks Blitz, популярная игра, - первое место среди игр. Среди других популярных приложений - 2ГИС, Ozon, "МегаФон" и "ВКонтакте".

В топ-5 самых популярных категорий игр в RuStore входят экшены (12%), симуляторы (11%), казуальные игры (10%), AR-игры (удвоение популярности за последний год) и другие жанры (47%). В топ-3 самых популярных AR-игр в RuStore входят CosmoBlastAR, "Динозавры в Жарках" и AR Sketcher.

RuStore был запущен в сотрудничестве с российской технологической компанией VK и местными IT-компаниями при поддержке Министерства цифрового развития. По сравнению с прошлым годом количество загрузок в магазине приложений значительно увеличилось - в три раза.

В топ-5 самых популярных категорий RuStore входят финансы (36%), полезные инструменты (13%) и игры (10%). Популярность магазина приложений обусловлена растущим спросом на мобильные услуги в России, а также все большим распространением устройств на базе Android.