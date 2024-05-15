На ежегодной конференции Google для разработчиков генеральный директор Сундар Пичаи объявил о начале новой эры искусственного интеллекта (ИИ) в компании. Это событие знаменует собой значительный сдвиг в направлении развития Google с акцентом на продукты и сервисы, работающие на базе ИИ.
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Пичаи подчеркнул, что Google инвестирует в ИИ уже более десяти лет и обладает уникальной инфраструктурой для исследований в области ИИ. Он также отметил огромную сокровищницу пользовательских данных компании, которая дает значительное преимущество при разработке продуктов на базе ИИ.
На конференции было представлено несколько новых продуктов и функций на базе ИИ, в том числе:
- Новая поисковая система, которая будет предоставлять более интерактивные и мультимедийные результаты, включая резюме и рекомендации продуктов на основе ИИ.
- Новая языковая модель под названием Gemini, которая будет использоваться в поисковой системе и других продуктах Google.
- Новый голосовой помощник под названием Astra, который сможет поддерживать беседу и отвечать на запросы более человекоподобным образом.
- Новые офисные продукты на базе ИИ, такие как резюмирование электронной почты и расшифровка видеоконференций.
- Потенциальные возможности применения искусственного интеллекта в существующих продуктах Google, например, обнаружение мошенничества в телефонных звонках и распознавание объектов на фотографиях.
Компания также подчеркнула свою приверженность ответственному подходу к разработке ИИ. Пичаи заявил, что Google использует "смелый, но ответственный подход" к разработке ИИ. Компания также фокусируется на разработке продуктов на основе ИИ, которые будут доступны всем, а не только избранным.