На съезде разработчиков генеральный директор Сундар Пичаи провозгласил наступление совершенно нового периода и объяснил, почему Google особенно хорош в искусственном интеллекте.

На ежегодной конференции Google для разработчиков генеральный директор Сундар Пичаи объявил о начале новой эры искусственного интеллекта (ИИ) в компании. Это событие знаменует собой значительный сдвиг в направлении развития Google с акцентом на продукты и сервисы, работающие на базе ИИ.

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Пичаи подчеркнул, что Google инвестирует в ИИ уже более десяти лет и обладает уникальной инфраструктурой для исследований в области ИИ. Он также отметил огромную сокровищницу пользовательских данных компании, которая дает значительное преимущество при разработке продуктов на базе ИИ.

На конференции было представлено несколько новых продуктов и функций на базе ИИ, в том числе:

Новая поисковая система, которая будет предоставлять более интерактивные и мультимедийные результаты, включая резюме и рекомендации продуктов на основе ИИ.

Новая языковая модель под названием Gemini, которая будет использоваться в поисковой системе и других продуктах Google.

Новый голосовой помощник под названием Astra, который сможет поддерживать беседу и отвечать на запросы более человекоподобным образом.

Новые офисные продукты на базе ИИ, такие как резюмирование электронной почты и расшифровка видеоконференций.

Потенциальные возможности применения искусственного интеллекта в существующих продуктах Google, например, обнаружение мошенничества в телефонных звонках и распознавание объектов на фотографиях.

Компания также подчеркнула свою приверженность ответственному подходу к разработке ИИ. Пичаи заявил, что Google использует "смелый, но ответственный подход" к разработке ИИ. Компания также фокусируется на разработке продуктов на основе ИИ, которые будут доступны всем, а не только избранным.