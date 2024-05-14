Sony Interactive Entertainment во время своего последнего финансового отчета сообщила, что игра Concord по-прежнему планируется к запуску в этом году.

Изображение: psu.com

Будущая игра от Sony, Concord, была окутана тайной с момента ее анонса, а информация о ней практически не появлялась за пределами трейлеров. Разработанный студией Firewalk, многопользовательский шутер Concord должен выйти на рынок в конце этого года, согласно сообщению Sony во время последнего финансового отчета.

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Несмотря на то, что сроки запуска постоянно меняются, Sony намекает, что дополнительные подробности о Concord могут появиться уже совсем скоро. Успех предыдущей игры компании, Helldiver II, может повлиять на желание Sony запустить Concord как можно скорее.

Пока известно лишь несколько подробностей о геймплее Concord, но поклонники с нетерпением ждут дополнительной информации о долгожданной игре. Если новая информация о Concord не появятся в ближайшее время, можно будет говорить о потенциальной задержке на пару месяцев или больше.