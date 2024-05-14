Sony объявила, что у ее игрового подразделения будет сразу два руководителя.

@kandinsky21_bot

После того как в сентябре прошлого года было объявлено об уходе Джима Райана с поста генерального директора Sony Interactive Entertainment, игровой гигант наконец-то объявил о его преемниках. Хермен Халст и Хидеаки Нишино станут со-генеральными директорами 1 июня, сменив Райана и возглавив SIE в будущем.

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Хермен Хюльст, известный как глава PlayStation Studios и соучредитель Guerrilla Games, привнесет в свою новую должность богатый опыт в разработке игр. С другой стороны, Хидеаки Нишино, ветеран Sony, будет курировать Platform Business Group, сосредоточившись на технологиях, продуктах, сервисах и платформенном опыте.

Распределение обязанностей между Халстом и Нишино означает стратегический шаг Sony, согласно которому ветераны игровой индустрии возглавляют развлекательную часть PlayStation, а кто-то другой отвечает за другие аспекты бизнеса. Приведет ли такая модель двойного руководства к улучшению качества работы PlayStation, пока неизвестно, но фанаты надеются на интересные события в грядущих играх, фильмах, телешоу и других проектах, основанных на популярных франшизах PlayStation.