Изначально приложение Good Lock Samsung было доступно только в Galaxy Store, но теперь оно впервые появилось в Google Play Store.





Play Strore | Samsung

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Недавно компания Samsung выпустила приложение Good Lock. Это приложение позволяет персонализировать устройство Galaxy по своему вкусу. Это отличная альтернатива для тех, кому надоела стандартная система.

Стоит также упомянуть, что это приложение было доступно только в Galaxy Store. Но теперь Samsung решила расширить его возможности, включив в Play Store. Это может иметь большое значение.

Samsung считает, что, разместив Good Lock в Play Store, она охватит больше людей. Многие пользователи Galaxy не пользуются магазином приложений производителя, так что это может стать большим изменением. Мы все знаем, что магазин Android - один из самых полных и популярных, и его появление в нем было лишь вопросом времени.

В настоящее время Good Lock заблокирован в большом количестве стран. По какой-то причине это сохраняется и в Play Store, где пользователи из таких стран, как Венесуэла, до сих пор не могут пользоваться этим замечательным приложением. На данный момент приложение доступно в: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Камбоджа, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Хорватия, Дания, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Гонконг, Венгрия, Индия, Кения, Малайзия, Чешская Республика, Мексика, Молдова Включены следующие страны: Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Россия, Словакия, Словения, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Южная Корея, Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Соединенные Штаты.

Если вы живете в одной из этих стран, вам повезло, потому что вы тоже сможете насладиться приложением, созданным корейской компанией для персонализации. Оно доступно в Play Store.