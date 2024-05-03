Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Good Lock появился в Play Store
Изначально приложение Good Lock Samsung было доступно только в Galaxy Store, но теперь оно впервые появилось в Google Play Store.

реклама


Play Strore | Samsung

реклама

Недавно компания Samsung выпустила приложение Good Lock. Это приложение позволяет персонализировать устройство Galaxy по своему вкусу. Это отличная альтернатива для тех, кому надоела стандартная система.

Стоит также упомянуть, что это приложение было доступно только в Galaxy Store. Но теперь Samsung решила расширить его возможности, включив в Play Store. Это может иметь большое значение.

Samsung считает, что, разместив Good Lock в Play Store, она охватит больше людей. Многие пользователи Galaxy не пользуются магазином приложений производителя, так что это может стать большим изменением. Мы все знаем, что магазин Android - один из самых полных и популярных, и его появление в нем было лишь вопросом времени.

В настоящее время Good Lock заблокирован в большом количестве стран. По какой-то причине это сохраняется и в Play Store, где пользователи из таких стран, как Венесуэла, до сих пор не могут пользоваться этим замечательным приложением. На данный момент приложение доступно в: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Камбоджа, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Хорватия, Дания, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Гонконг, Венгрия, Индия, Кения, Малайзия, Чешская Республика, Мексика, Молдова Включены следующие страны: Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Россия, Словакия, Словения, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Южная Корея, Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Соединенные Штаты.

Если вы живете в одной из этих стран, вам повезло, потому что вы тоже сможете насладиться приложением, созданным корейской компанией для персонализации. Оно доступно в Play Store.

#play store #good lock
+
Написать комментарий (0)
Мошенники обошли защиту Google и разместили в Play Store 87 поддельных крипто-приложений
Обновление Google Play Store позволяет загружать сразу два приложения
EA подняла цены на игры в турецких Play Store и Microsoft Store
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
81
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
9
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
3
Спутники обнаружили в Белгородской области возведённый всего за несколько месяцев новый военный аэродром
+
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
19
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
+
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
2
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
1
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
1
Фанаты пересоздали трейлер GTA 6, но добавили в него Франклина, Тревора и Майкла
1
Times of Israel: Израиль отказывается от американских ЗРК Patriot, отдавая предпочтение своему ПВО
1
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
Команда Apeks готовится к кардинальным изменениям: весь состав CS2 выставлен на трансфер
+
SpaceX вынуждена переместить капсулу Dragon у МКС и освободить место для Boeing Starliner
1
ХАМАС отказывается от сделок с Израилем относительно пленных
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
2

Популярные статьи

The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
65
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
17
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
11
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
1
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
1
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
3

Сейчас обсуждают

glavhyilo
15:30
выборы,кондидаты пидоры
Politico: администрация США решила отодвинуть тему Украины на второй план
Фёдор Черный
15:29
А чем тебя не устраивает наш президент?тебе сколько лет?ты при алколике Елцине время застал?
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
glavhyilo
15:24
в 2024г украине хана уже.
Британия начала с Украиной переговоры по «столетнему партнёрству»
ЧatoБoт
15:23
Не иначе как собираются организовывать лондонскую "украину в изгнании". Грядёт скорая эвакуация отдельных знакокачественных монопейсных скакуасов, а остальных прихлебаев ждёт та же участь, что и преда...
Британия начала с Украиной переговоры по «столетнему партнёрству»
Шокуров
15:23
Кадырову балаболить- как дураку с горы ехать. В чужих руках ,, он,, всегда толще. Его тик-токеры в полной жопе не бывали, и не превращали ценой жизни своих бойцов полную жопу- в освобождённый город. П...
Кадыров раскритиковал шум, поднятый вокруг «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер»
glavhyilo
15:21
да и ][уй на этот белый дом.
Белый дом: Россия нарушает ограничения ООН на поставки нефти в Северную Корею
gamer3402921
15:19
Arc A310 имба. Я всегда всем говорил ещё год назад, как купил себе на опыты одну такую. А310 - это шататель RX6400, GTX 1630, GTX 1650 GDDR5 и GTX 1050 Ti во всех сферах и смыслах. Более того, фирмен...
Самая доступная игровая видеокарта Intel Arc A310 показала высокий FPS во всех современных играх
Китя
15:11
Corsair RM750 закрутится когда поставишь 4080. а ниже карта только пассив режим.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
pOdOnOg
15:09
Очень интересно... А играли то во что? Как будто меж своими что-то перетёр.
CoreWeave привлекает $1,1 млрд для развития специализированных облачных решений
Амфросий Импифанов
15:07
Там есть ещё один существенный минус. Сильно большой градиент вольтажа между заряженной и близко к разряженой батареей. Это удорожает инверторы и делает из менее эффективными по сравнению с литеевыми
Natron Energy из США начала серийное производство натрий-ионных батарей — они быстрее заряжаются, долговечны и полностью безопасны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем