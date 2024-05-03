Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Производство OLED-панелей для iPad Pro приведет к изменениям в iPhone 16
Apple сделала значительные улучшения в своей технологии производства OLED-панелей для своих устройств, включая iPad Pro и iPhone.

реклама

apple.com

Переход на OLED в iPad - это то, над чем уже много лет упорно работают. Несмотря на то что эта технология требует больших финансовых затрат, в Apple этот процесс идет медленно. Мы помним далекие времена, когда был выпущен iPhone X, и одной из новых функций стало использование OLED. Первым продуктом Apple, оснащенным панелью с такими характеристиками, стали часы Apple Watch. Компания из Купертино столкнулась с рядом трудностей, чтобы привнести эту технологию в iPad Pro, но это ожидание скоро закончится. В цепочке поставок был выявлен ряд изменений, касающихся поставщиков и проблемы, которую представляет собой OLED-панель в iPad Pro.

реклама

По данным Digitimest, производство OLED-панели, которой будет оснащен iPad Pro, является чем-то особенным и не похоже на другие обычные панели.

В них используется гибридная подложка, сочетающая в себе стеклянную подложку и полиимидные материалы. Она сочетает в себе преимущества гибкого пластика OLED и жесткой стеклянной подложки. Apple применила технологию tandem two-stack, которая подразумевает укладку двух слоев OLED, отличающихся высоким коэффициентом преломления, для соединения двух органических слоев, излучающих свет панели.

Панель iPhone отличается от панели iPad по процессу производства. Хотя этот метод применяется уже много лет, в него были внесены коррективы и решения, благодаря которым iPad стал устройством с одним из лучших экранов, произведенных за последние годы.

В знак того, что Apple превзошла саму себя в плане качества своих OLED-панелей, для iPhone 16 был добавлен новый поставщик. Они хотят улучшить процесс поставок продукции, и вполне вероятно, что это движение произошло для того, чтобы улучшить OLED-панель iPad и дать вторую попытку качества для iPhone.

В другом отчете Digitimes компания Novatek упоминается в качестве поставщика, который будет выполнять заказы на интегральные схемы для контроллеров OLED-дисплеев Apple. Хотя официально в списке поставщиков Купертино компания не значится, говорят, что существует небольшая задержка между внутренними отчетами о заказах и обновлениями в публичном списке поставщиков.

Apple не полагается на одну компанию в разработке и производстве своих продуктов и комплектующих. Компания извлекла уроки из очень тяжелых событий, таких как пандемия и тот факт, что она смогла произвести и распространить свое флагманское устройство, несмотря на трудности, которые она повлекла. Спустя некоторое время после тех событий Apple продолжает менять и совершенствовать свои процессы, даже если это связано с изменениями и корректировками со стороны как новых, так и старых поставщиков.


#apple #iphone 16 #ipad pro #oled display
Источник: 9to5mac.com
+
Написать комментарий (0)
На новых планшетах iPad в Европе будет сторонняя загрузка приложений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
81
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
9
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
3
Спутники обнаружили в Белгородской области возведённый всего за несколько месяцев новый военный аэродром
+
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
19
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
+
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
2
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
1
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
1
Фанаты пересоздали трейлер GTA 6, но добавили в него Франклина, Тревора и Майкла
1
Times of Israel: Израиль отказывается от американских ЗРК Patriot, отдавая предпочтение своему ПВО
1
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
Команда Apeks готовится к кардинальным изменениям: весь состав CS2 выставлен на трансфер
+
SpaceX вынуждена переместить капсулу Dragon у МКС и освободить место для Boeing Starliner
1
ХАМАС отказывается от сделок с Израилем относительно пленных
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
2

Популярные статьи

The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
65
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
17
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
11
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
1
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
1
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
3

Сейчас обсуждают

glavhyilo
15:30
выборы,кондидаты пидоры
Politico: администрация США решила отодвинуть тему Украины на второй план
Фёдор Черный
15:29
А чем тебя не устраивает наш президент?тебе сколько лет?ты при алколике Елцине время застал?
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
glavhyilo
15:24
в 2024г украине хана уже.
Британия начала с Украиной переговоры по «столетнему партнёрству»
ЧatoБoт
15:23
Не иначе как собираются организовывать лондонскую "украину в изгнании". Грядёт скорая эвакуация отдельных знакокачественных монопейсных скакуасов, а остальных прихлебаев ждёт та же участь, что и преда...
Британия начала с Украиной переговоры по «столетнему партнёрству»
Шокуров
15:23
Кадырову балаболить- как дураку с горы ехать. В чужих руках ,, он,, всегда толще. Его тик-токеры в полной жопе не бывали, и не превращали ценой жизни своих бойцов полную жопу- в освобождённый город. П...
Кадыров раскритиковал шум, поднятый вокруг «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер»
glavhyilo
15:21
да и ][уй на этот белый дом.
Белый дом: Россия нарушает ограничения ООН на поставки нефти в Северную Корею
gamer3402921
15:19
Arc A310 имба. Я всегда всем говорил ещё год назад, как купил себе на опыты одну такую. А310 - это шататель RX6400, GTX 1630, GTX 1650 GDDR5 и GTX 1050 Ti во всех сферах и смыслах. Более того, фирмен...
Самая доступная игровая видеокарта Intel Arc A310 показала высокий FPS во всех современных играх
Китя
15:11
Corsair RM750 закрутится когда поставишь 4080. а ниже карта только пассив режим.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
pOdOnOg
15:09
Очень интересно... А играли то во что? Как будто меж своими что-то перетёр.
CoreWeave привлекает $1,1 млрд для развития специализированных облачных решений
Амфросий Импифанов
15:07
Там есть ещё один существенный минус. Сильно большой градиент вольтажа между заряженной и близко к разряженой батареей. Это удорожает инверторы и делает из менее эффективными по сравнению с литеевыми
Natron Energy из США начала серийное производство натрий-ионных батарей — они быстрее заряжаются, долговечны и полностью безопасны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем