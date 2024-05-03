Apple сделала значительные улучшения в своей технологии производства OLED-панелей для своих устройств, включая iPad Pro и iPhone.

apple.com

Переход на OLED в iPad - это то, над чем уже много лет упорно работают. Несмотря на то что эта технология требует больших финансовых затрат, в Apple этот процесс идет медленно. Мы помним далекие времена, когда был выпущен iPhone X, и одной из новых функций стало использование OLED. Первым продуктом Apple, оснащенным панелью с такими характеристиками, стали часы Apple Watch. Компания из Купертино столкнулась с рядом трудностей, чтобы привнести эту технологию в iPad Pro, но это ожидание скоро закончится. В цепочке поставок был выявлен ряд изменений, касающихся поставщиков и проблемы, которую представляет собой OLED-панель в iPad Pro.

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По данным Digitimest, производство OLED-панели, которой будет оснащен iPad Pro, является чем-то особенным и не похоже на другие обычные панели.

В них используется гибридная подложка, сочетающая в себе стеклянную подложку и полиимидные материалы. Она сочетает в себе преимущества гибкого пластика OLED и жесткой стеклянной подложки. Apple применила технологию tandem two-stack, которая подразумевает укладку двух слоев OLED, отличающихся высоким коэффициентом преломления, для соединения двух органических слоев, излучающих свет панели.

Панель iPhone отличается от панели iPad по процессу производства. Хотя этот метод применяется уже много лет, в него были внесены коррективы и решения, благодаря которым iPad стал устройством с одним из лучших экранов, произведенных за последние годы.

В знак того, что Apple превзошла саму себя в плане качества своих OLED-панелей, для iPhone 16 был добавлен новый поставщик. Они хотят улучшить процесс поставок продукции, и вполне вероятно, что это движение произошло для того, чтобы улучшить OLED-панель iPad и дать вторую попытку качества для iPhone.

В другом отчете Digitimes компания Novatek упоминается в качестве поставщика, который будет выполнять заказы на интегральные схемы для контроллеров OLED-дисплеев Apple. Хотя официально в списке поставщиков Купертино компания не значится, говорят, что существует небольшая задержка между внутренними отчетами о заказах и обновлениями в публичном списке поставщиков.

Apple не полагается на одну компанию в разработке и производстве своих продуктов и комплектующих. Компания извлекла уроки из очень тяжелых событий, таких как пандемия и тот факт, что она смогла произвести и распространить свое флагманское устройство, несмотря на трудности, которые она повлекла. Спустя некоторое время после тех событий Apple продолжает менять и совершенствовать свои процессы, даже если это связано с изменениями и корректировками со стороны как новых, так и старых поставщиков.



