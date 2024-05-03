Новая утечка от Smart Pikachu раскрыла предварительные сроки запуска этих планшетов.

mi.com/global/

Xiaomi, известная технологическая компания, вероятно, завершила выпуск своих основных смартфонов в этом году и теперь, как ожидается, сосредоточится на серии планшетов нового поколения - Xiaomi Pad 7. Ожидается, что эта серия будет состоять из двух моделей - Pad 7 и Pad 7 Pro. Недавняя утечка от Smart Pikachu говорит о том, что компания планирует запустить серию Pad 7 в третьем квартале этого года, что является небольшой задержкой по сравнению со сроками запуска ее предшественников, Pad 6 и Pad 6 Pro, которые дебютировали в апреле прошлого года.

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Ожидается, что планшеты серии Pad 7 будут совместимы с "автомобильным использованием" по принципу plug-and-play, что соответствует стремлению Xiaomi выйти на рынок электромобилей. Как компания, которая также является производителем электромобилей, обеспечение совместимости во всей экосистеме своих продуктов является логичным шагом.

Несмотря на то, что технические характеристики Xiaomi Pad 7 пока не раскрыты, некоторые подробности о Pad 7 Pro были обнародованы тайпстером Digital Chat Station. Ожидается, что Pad 7 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 SoC, 12,45-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц и высоким соотношением сторон 16:10, а также аккумулятором емкостью 10 000 мАч. Также сообщается, что он поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что подтверждается сертификатом 3C. Ожидается, что планшет будет оснащен двойной 50-Мп камерой на задней панели и четырьмя динамиками для воспроизведения звука.

А вот о планшете iPad 7 информации мало, кроме утечки, которая говорит о том, что он может быть оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2.