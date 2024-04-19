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Kefir32
Google объединяет команды Android, Pixel и Chrome, чтобы сделать приоритетным ИИ
Компания объявила о новой реорганизации своих аппаратных и программных подразделений в новый отдел, который будет называться Platforms and Devices.

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Google

Компания Google объявила о реорганизации своих аппаратных и программных подразделений, объединив их в новый отдел под названием "Platforms and Devices". В этом новом подразделении будут заниматься продуктами, такими как Android, Chrome, устройства Pixel и платформы, включая Google Photos. Цель реорганизации - интегрировать искусственный интеллект Google во все продукты компании и предложить лучший опыт пользователям.

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Искусственный интеллект, включая чат-ботов и генеративный ИИ, стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Google и другие технологические гиганты вкладывают значительные усилия в развитие этой области. Google уже представила свою модель искусственного интеллекта Gemini и интегрировала системы ИИ в свои продукты, такие как функция поиска Circle to search и виртуальный помощник Pixel.

Но Google стремится ускорить разработку искусственного интеллекта не только в создании новых достижений, но и во внедрении его в более широкий спектр продуктов и с более высокой скоростью. Цель компании - предоставлять лучшие инновации и продукты своим клиентам. Эти изменения продолжают работу, которую Google проводил в 2023 году, чтобы упростить структуру компании и улучшить скорость и исполнение. Рик Остерлох возглавит новое отделение "Платформы и устройства", а Самир Самат будет отвечать за развитие экосистемы Android.

Посмотрим, как эти изменения повлияют на продукты, которыми мы пользуемся каждый день, такие как телефоны Android, браузер Chrome и другие. Ожидается, что на конференции разработчиков Google, Google I/O 2024, будут представлены новости и следующие шаги компании в области искусственного интеллекта.

#google #google ai #platforms and devices
Источник: theverge.com
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