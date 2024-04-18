Похоже, команда Google Photos решила попробовать еще раз, переделав вкладку "Библиотека" и превратив ее в новую вкладку "Коллекции"

Команда Google Photos предпринимает очередную попытку переработать вкладку "Библиотека" и превратить ее во вкладку "Коллекции". В новом дизайне вкладки "Коллекции" пользователи обнаружат четыре ярлыка ("Избранное", "Утилиты", "Архив" и "Корзина") и карточки с различными категориями, такими как "Люди и домашние животные", "На этом устройстве", "Альбомы", "Документы" и "Места". Каждая карточка будет предоставлять предварительный просмотр содержимого. В дополнение к этому появятся три дополнительных ярлыка для "Скриншотов", "Видео" и "Недавно добавленные".

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Некоторые опции, такие как "Люди и домашние животные", будут предоставлять те же возможности, что и на вкладке "Поиск", в то время как другие опции, например "На этом устройстве", будут изменены. Кнопка в правом верхнем углу позволит легко переключаться между представлениями списка и сетки. В целом, вкладка "Коллекции" будет объединять функционал предыдущей вкладки "Библиотека", при этом уменьшая количество избыточных элементов.

Помимо преобразования вкладки "Библиотека", команда Google Photos также внедрила новые опции фильтрации в других разделах приложения. Одна из них позволит скрывать на вашей фототеке "скриншоты, GIF и мемы", чтобы избежать беспорядка. Это обновление позволит пользователям экономить место в облачном хранилище, исключая резервное копирование подобных изображений. Однако для тех, кто желает сохранить важные мемы, это будет полезным обновлением, которое поможет поддерживать библиотеку Google Photos актуальной и чистой.

Важно отметить, что декомпилированные файлы приложений (APK) могут содержать код, который указывает на возможные будущие функции, но Google может и не выпустить их в конечной версии. Поэтому интерпретация этих функций может быть несовершенной. Однако, в данном случае, команда Google Photos объединяет основные функции предыдущей вкладки "Библиотека" в новую вкладку "Коллекции", с целью улучшить пользовательский интерфейс и обеспечить лучшую организацию фототеки.