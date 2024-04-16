Глава компании Haval Чжао Юнпо выложил на своей личной странице в социальной сети официальные изображения нового поколения Haval H6.

Haval

Сегодня Чжао Юнпо, генеральный директор бренда Haval, разместил официальные снимки нового поколения Haval H6 на своей личной платформе социальных сетей и объявил, что "новое поколение Haval H6, национального автомобиля, вернулось". Внешний вид нового автомобиля был полностью обновлен, также были полностью итерированы технические характеристики, хотя боковая часть кузова все еще сохраняет некоторые элементы дизайна текущей модели.

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Передняя панель нового Haval H6 имеет крупную центральную сетку, представляющую собой уникальный матричный узор из квадратов разного размера для создания трехмерного визуального эффекта. Фары тесно связаны с центральной решеткой, в них встроены две линзы, а нижняя часть украшена дневными ходовыми огнями в форме цифры "7", что добавляет автомобилю ощущение технологичности.

Haval

Что касается бокового дизайна, то новый Haval H6 сохранил свои компактные линии кузова и, как ожидается, будет схож по размерам с текущей моделью. Передняя часть автомобиля немного укорочена, линии боковых окон соответствуют текущей модели, поясная линия расширяется от передней части к задней, демонстрируя более спортивный стиль.

Haval

В задней части дизайн английских фирменных букв нового Haval H6 особенно привлекает внимание, а новый стиль LOGO стал более лаконичным и щедрым. Задние фонари отказались от пронизывающего дизайна, светодиодные задние фонари имеют хорошую узнаваемость. Новый автомобиль также дополнен задним спойлером, который усиливает динамичность всего автомобиля.

Haval

Что касается силовой установки, то официальные представители пока не озвучили подробную информацию. Для справки, топливная версия нынешнего Haval H6 оснащается турбированными четырехцилиндровыми двигателями 1.5T и 2.0T, максимальная мощность которых достигает 150 л.с., 184 л.с. и 211 л.с. соответственно, а трансмиссия сопряжена с 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями.