Sony подала иск об авторских правах на PS5 Pro, утечка данных о котором произошла в видео блогера @Moore's Law is Dead. Видео было удалено с YouTube, но действия Sony подтвердили существование PS5 Pro.

Изображение нейросети

Компания Sony подала иск против блогера @Moore's Law is Dead за утечку информации о PS5 Pro в видеоролике, который был удален с YouTube.

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В видеоролике говорится о том, что PS5 Pro вскоре получит функцию PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая стабилизирует игровой процесс до 4K при 60 Гц, а также о том, что новая PlayStation 5 Pro получит заказную SoC AMD производства TSMC с апгрейдом GPU, обеспечивающим 45-процентный прирост производительности по сравнению с PS5, и более быстрой памятью GDDR6 на 20 Гбит/с. Внутри новой SoC находится движок RDNA 4 RT, который значительно повышает производительность трассировки лучей в 2-3 раза по сравнению с PS5. Новая SoC имеет собственную архитектуру для машинного обучения (ML), которая используется в технологии PSSR.

ithome.com

Ранее ходили слухи, что консоль Sony PlayStation 5 Pro под кодовым названием "Trinity" уже доступна для заказа тестовых наборов, и Sony просит разработчиков убедиться, что разрабатываемые ими игры совместимы с PS5 Pro, которая будет продаваться наряду с существующей PS5 Standard Edition, выход которой ожидается в этом году.