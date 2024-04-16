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Kefir32
В Android 15 появится новый способ беспроводной зарядки устройств
Android добавляет поддержку беспроводной зарядки устройств через NFC.

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Технологический гигант Google представил свой последний обзор операционной системы Android 15, который включает значительные изменения в области NFC (Near Field Communication). В частности, система, отвечающая за события NFC, теперь содержит класс NfcCharging, который управляет запуском и выключением зарядки через NFC, чтением информации о зарядке, передаваемой через полезную нагрузку NFC, и многим другим. Хотя класс ссылается на версию 1.0, это, скорее всего, относится к первой реализации NfcCharging в Android, а не к версии 1.0 WLC (на самом деле, NFC Forum анонсировал WLC 2.0 в конце 2021 года, и единственным изменением в WLC 2.0 является поддержка еще более маленьких антенн).

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Android 15 также содержит расширения NFC API, которые еще не включены в AOSP. Очень интересно, что Google впервые попыталась реализовать поддержку WLC в конце 2021 года, примерно через полтора года после того, как спецификация была впервые представлена, но затем отказалась от этой попытки. Однако в начале текущего года Google, похоже, снова проявила интерес к внедрению поддержки WLC в Android, так что возникает вопрос: почему именно сейчас?

Одним из интересных применений технологии NFC-зарядки могут стать устройства мониторинга. Трекеры обычно имеют слишком маленький размер для размещения Qi-катушек, оснащены небольшими аккумуляторами, которые не требуют много энергии для зарядки (NFC WLC может передавать до 1 Вт энергии на расстояние 2 см), и уже имеют встроенные микрочипы NFC для передачи информации о владельце любому, кто их найдет. Многие трекеры, например, совместимые с сетью Find My Device для Android, уже обещают до 1 года автономной работы, но некоторые из них имеют несменные батареи. Внедрение поддержки NFC WLC может сделать будущие трекеры более энергоэффективными и простыми в зарядке.

Еще одно возможное применение - зарядка стилуса. Действительно, спецификация USI 2.0 включает поддержку NFC WLC, поэтому стилусы, совместимые с USI 2.0, уже можно заряжать с помощью NFC WLC.

Появление поддержки NFC WLC в Android 15 - значительный шаг в продвижении этой технологии. Возможно, этот шаг будет способствовать росту интереса и распространению NFC WLC в различных областях, особенно в отношении небольших электронных устройств, где традиционные решения беспроводной зарядки, такие как Qi, неприменимы.

#nfc #android 15 #андроид 15 #nfccharging #wlc
Источник: androidauthority.com
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