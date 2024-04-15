Xiaomi объявила о выпуске новых Bluetooth-колонок для зарубежных рынков

mi.com

Компания Xiaomi представила две новые Bluetooth-колонки - Sound Outdoor и Sound Pocket, которые будут запущены на зарубежных рынках. Хотя точные даты запуска и цены еще не раскрыты, характеристики этих колонок уже привлекли внимание.

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Более крупная из них, Xiaomi Sound Outdoor, выпускается в трех цветовых вариантах: черном, синем и красном. Она отличается компактностью, портативностью и прочностью, что позволяет легко переносить ее в большинстве рюкзаков. Благодаря пыле- и влагозащищенности по стандарту IP67, физическим кнопкам для удобного управления, резиновым ножкам на дне и переносному плечевому ремню, Sound Outdoor подходит для приключений на природе.

mi.com

Несмотря на свой маленький размер, Sound Outdoor может похвастаться мощностью 30 Вт благодаря встроенному НЧ-динамику, двум пассивным радиаторам и твитеру. Аккумулятор колонки емкостью 2600 мАч обеспечивает до 12 часов воспроизведения при 50% громкости. Кроме того, колонка использует технологию Bluetooth 5.4 для бесперебойного подключения и может быть сопряжена с другой колонкой для стереозвучания или соединена с 100 колонками для создания большой звуковой системы.

В то же время, Xiaomi Sound Pocket - это карманная Bluetooth-колонка, защищенная от пыли и воды по стандарту IP67, доступная только в черном цвете. При выходной мощности 5 Вт она может непрерывно воспроизводить музыку до 10 часов при 40% громкости.