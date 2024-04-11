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Kefir32
Проблема "призрачных прикосновений" Apple Watch продолжает беспокоить пользователей
Раздражающая проблема в Apple Watch оказалась сильнее, чем ожидалось - Apple проводит расследование.

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Изображение нейросети

Обновление должно было устранить загадочную проблему с Apple Watch, но, судя по всему, она затронула больше моделей, чем предполагалось изначально. Не только Apple Watch 9 и Ultra 2 страдают от случайных "призрачных прикосновений", но и как минимум три других модели смарт-часов Apple.

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То, что начиналось как небольшая проблема с двумя конкретными моделями Apple Watch, теперь переросло в более серьезную проблему. Пока известно лишь, что Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 начали жить собственной жизнью. Пользователи сообщали о контролируемых извне "призрачных прикосновениях" к своим смарт-часам, которые самостоятельно открывали приложения.

Хотя эти непреднамеренные вмешательства не опасны, но могут сильно раздражать. Поскольку призраки Apple Watch, видимо, тщетно пытаются ввести правильные пароли, смарт-часы могут быть заблокированы от дальнейшего реального доступа.

Перезапуск часов не дал желаемого эффекта. В марте было выпущено обновление watchOS 10.4, которое должно было прогнать призраков. Как выяснилось, нежелательные записи появились не только в Apple Watch 9 и Ultra 2.

Сервисный партнер Apple сообщает что проблема затрагивает модели Apple Watch 7, Apple Watch 8 и первое поколение Apple Watch Ultra. Apple проинструктировала своих сервисных партнеров не обменивать пострадавшие смарт-часы. Вместо этого клиентам следует перезагрузить Apple Watch - но это не решит проблему "призрачных прикосновений".

Выпущенное в марте обновление watchOS 10.4, судя по всему, не полностью устранило проблему. Можно предположить, что Apple снова потребуется обновление программного обеспечения. Когда оно появится, пока неизвестно.

#apple #apple watch #ghost touch
Источник: 9to5mac.com
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