С 15 мая несколько инструментов редактирования на основе искусственного интеллекта, которые ранее были эксклюзивными для телефонов Pixel и подписчиков Google One, станут доступными бесплатно для всех пользователей.

Google Фото расширяет возможности редактирования фотографий, делая свои инструменты, основанные на искусственном интеллекте, широко доступными. Начиная с 15 мая такие функции с искусственным интеллектом, как " Волшебный ластик", "Размытие фото" и "Портретный свет", будут доступны всем пользователям без подписки. Это обновление расширяет возможности Google Photos за пределы устройств Pixel, обеспечивая улучшение фотографий на профессиональном уровне.

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В набор бесплатных инструментов входят Magic Eraser, Unblur, HDR-эффекты для фотографий и видео. Пользователи также смогут воспользоваться функциями "Размытие портрета" и "Свет" для акцентирования внимания на объектах съемки, "Цветная вспышка" для создания ярких оттенков, "Предложения неба", "Кинематографические фото" для создания эффектов глубины, а также "Стили" в редакторе коллажей для создания креативных макетов. Кроме того, "Видеоэффекты" позволят улучшить качество видеосъемки.

Magic Editor, представленный в прошлом году в Pixel 8 и Pixel 8 Pro, использует генеративный искусственный интеллект для интуитивного редактирования сложных объектов, таких как изменение положения объектов или цвета неба.

Теперь эта функция доступна всем пользователям Pixel, а пользователи Android и iOS получат 10 сохранений Magic Editor в месяц. Чтобы превысить этот лимит, необходимо иметь устройство Pixel или тарифный план Google One Premium на 2 ТБ.

Это обновление будет постепенно распространяться на устройства, соответствующие необходимым спецификациям. С помощью этих инструментов Google Photos стремится сделать свой фоторедактор умнее и полезнее.



