TON Society и HumanCode объявили о сотрудничестве, в рамках которого запущена стимулирующая программа в размере 5 миллионов долларов для проверки цифровой идентификации с помощью сканирования ладони.

В мире, где наша жизнь в сети становится все более значимой, технологические компании все больше ответственности чувствуют за обеспечение безопасности и защиты цифровых идентификаций своих пользователей. В этом контексте, сотрудничество между TON Society и HumanCode представляет собой значительный прорыв, позволяя пользователям выразить свою личность в сети с помощью простого сканирования отпечатка ладони с помощью смартфона.

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Телеграмм, совместно с TON проектом и разработчиками искусственного интеллекта HumanCode, планирует внедрить технологию отпечатка ладони для идентификации личности. Эта технология позволит пользователям пройти процесс верификации своей личности с помощью современной технологии сканирования отпечатков пальцев на их смартфонах. TON Соцсети выделила 1 миллион тонкоинов (около 5 миллионов долларов по курсу на момент публикации) для программы вознаграждения участников тестирования. Эти криптовалютные средства будут распределены между теми, кто подтвердит свою личность с помощью отпечатка ладони.

blog.ton.orgHumanCode разработает технологию, которая позволит пользователям сканировать свои пальцы на смартфонах, устанавливая приложение из магазинов Google Play и App Store. Разработчики HumanCode утверждают, что технология обеспечивает защиту приватность и поддерживает работу с различными моделями смартфонов. Эта инициатива нацелена на предоставление надежных цифровых идентификаций более 500 миллионам пользователям Telegram за период следующих пяти лет. Технология отпечатка ладони будет полезна для операций, связанных с верификацией идентификации, таких как аирдропы или анализ транзакций.

Совместное сотрудничество между TON Society и HumanCode является важным шагом в будущем, где каждый пользователь сможет контролировать свою цифровую идентификацию. Обе компании призывают всех сторонников TON присоединиться к этому проекту, чтобы вместе создать новые стандарты безопасности и удобства в области верификации цифровых идентификаций в рамках экосистемы TON.