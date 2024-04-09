Лидерство Маска под пристальным вниманием, поскольку и Tesla, и Twitter сталкиваются с неудачами.

Tesla, компания по производству электромобилей, возглавляемая Илоном Маском, столкнулась с проблемами в этом году из-за снижения спроса на электромобили и давления со стороны Китая. Аналитики критиковали результаты деятельности компании в последние кварталы, и чистая прибыль Маска упала вместе с акциями Tesla. В результате Маск сосредоточился на других видах бизнеса, таких как его социальная медиаплатформа X* (бывший Twitter).

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Эксперты предполагают, что стратегия X* предполагает возвращение к своим корням и основным функциям. Среди последних изменений - возвращение синих галочек для аккаунтов с большим количеством подтвержденных подписчиков и инвестиции в модерацию контента для повышения безопасности платформы. Эти меры призваны привлечь на платформу высокопоставленных пользователей и рекламодателей. Однако, несмотря на эти усилия, с момента приобретения Маска X потеряла 15 % своей всемирной пользовательской базы, а доходы от рекламы за время его пребывания в должности сократились на 50 %.

Публичные заявления и действия Илона Маска подвергались критике за то, что они способствовали потере доверия к платформе как к рекламному партнеру. По мнению экспертов, чтобы вернуть рекламодателей и восстановить репутацию платформы, Маску необходимо дистанцироваться от повседневной деятельности компании или рассмотреть возможность ее продажи. Тем временем личный бренд Маска и проблемы, с которыми сталкиваются другие его предприятия, такие как Tesla и Cybertruck, могут продолжать влиять на траекторию развития X*.

* - X (бывший Twitter) - социальная сеть, запрещена на территории РФ.