Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
ASUS выпустила игровой монитор с изогнутым экраном VG27VQ3B, с разрешением FHD и частотой 180 Гц
Компания ASUS выпустила игровой монитор TUF GAMING VG27VQ3B с изогнутым экраном, оснащенный 27-дюймовой панелью с разрешением 1920*1080, частотой обновления 180 Гц и сертификатом TÜV Low Blue Light и Flicker Free.

реклама

Корпорация Асус расширила свою линейку геймерских мониторов, представ представителям рынка новый продукт под названием TUF GAMING VG27VQ3B. Этот монитор отличается высокими техническими характеристиками и привлекательным дизайном, что делает его идеальным выбором для любителей компьютерных игр и профессионалов в области визуализации.

реклама

Основные особенности TUF GAMING VG27VQ3B:

1. Экран размером 27 дюймов с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 180 Гц.

2. Использование Fast VA линза с кривизной 1500R, что позволяет улучшить угол обзора и комфорт зрительного процесса.

3. Максимальная яркость экрана составляет 250 нит, а динамический контраст - 3000:1.

4. Монитор способен передавать 90% цветового пространства DCI-P3, что обеспечивает насыщенность и реалистичность изображения.

5. Отличные характеристики отклика и синхронизации: минимальное время GtG (готовность после перехода) равно 1 мс, поддерживается технология AMD FreeSync для исключения искажений и срывов кадров.

6. Встроены функции ELMB Sync (инсертные черные кадры) и Shadow Boost (улучшение контрастности в тенях), которые обеспечивают более плавное и яркое изображение.

7. Монитор оснащен одним разъемом DisplayPort 1.2 и двумя разъемами HDMI 2.0 для подключения к различным устройствам.

8. Встроенные динамики и аудиовыход позволяют получать качественный звук без дополнительного оборудования.

9. Угол наклона экрана составляет от +23 до -5 градусов, а также поддерживается стандарт VESA для установки на стену или специальных стояках.

10. TUF GAMING VG27VQ3B сертифицирован по программе TÜV Low Blue Light и Flicker-Free, что обеспечивает безопасное и комфортное проведение времени у компьютера.

#asus gaming va24ehe #asus gaming vg27q3b
Источник: asus.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
8
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
+
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
7
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
6
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
2
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
1
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
+
Индия возглавит глобальную цифровую трансформацию
+
Российская армия вошла в населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики
+
Появились цены и график выпуска Moto Edge 50 Pro в ЕС
+
Новая RX 8700 XT может оказаться существенно быстрее и в два раза дешевле RX 7900 XT
11
Boom Technology и Lockheed Martin разрабатывают пассажирские самолеты со сверхзвуковой скоростью
+
Моддер создал IRC-клиент, который полностью работает внутри UEFI материнской платы
+
В Android 15 может быть внедрен новый режим рабочего стола
+

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
9
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
19
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
13
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
14
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
12
Причины и следствия крупных слияний и поглощений в индустрии развлечений и технологий. Часть 1
2
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
8

Сейчас обсуждают

daem0ns
15:29
надо обоссцать
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Бот_Пригожина_03081
15:29
В хуторянском воздухе витает густая зрада. Eбала такие, как будто с ними уже не весь мир.
Зеленский: Вопрос поддержки Украины стал внутриполитическим для США
Яков Рудев
15:20
В прошлом августе - октябре мониторил цены на 7900xtx и 4080. В итоге взял 4080. С тех пор значительных изменений в цене на 7900xtx не увидел - как в августе 110+ было так и сейчас. Только появилась в...
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
ev_rus
15:19
Ну вот и все, очередное бу бу бу, пук в лужу и посылание на гору. Пришли люди со стороны, с форума и указали твое объективное место около параши. Ну а как могло быть иначе, ты что хотел, аргументов п...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Pandas
15:15
В сравнении с 4090 не норм, и это игры под патронатом амд.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Колючка
15:15
Сошлись два Мудреца, заглот и вротврот, кто же прав в этом споре?
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Всеволод Шевченко
15:15
В какой России, ты бредишь? В СССР - да, было, а Россия тут каким боком современная? И что она может в своих НИИ, еще не угробленных и не разграбленных капитализмом, придумать новое? А воплотить? Для ...
Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
Дмитрий
15:13
да к тому же дал родственнице порулить амд.🤔😂
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
Всеволод Шевченко
15:10
"Много чего в России проектировали... НИИ и КБ всяких было по дюжине на километр" Да, много чего было в Киевской Руси.... до сих пор по дюжине на километр тянется сопля из фонда подпитки патриотически...
Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
Артём Николаев
15:08
А помните, как пиарили блуминг и различные плюшки DX10 в Обливионе?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем