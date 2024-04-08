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Корпорация Асус расширила свою линейку геймерских мониторов, представ представителям рынка новый продукт под названием TUF GAMING VG27VQ3B. Этот монитор отличается высокими техническими характеристиками и привлекательным дизайном, что делает его идеальным выбором для любителей компьютерных игр и профессионалов в области визуализации.
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Основные особенности TUF GAMING VG27VQ3B:
1. Экран размером 27 дюймов с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 180 Гц.
2. Использование Fast VA линза с кривизной 1500R, что позволяет улучшить угол обзора и комфорт зрительного процесса.
3. Максимальная яркость экрана составляет 250 нит, а динамический контраст - 3000:1.
4. Монитор способен передавать 90% цветового пространства DCI-P3, что обеспечивает насыщенность и реалистичность изображения.
5. Отличные характеристики отклика и синхронизации: минимальное время GtG (готовность после перехода) равно 1 мс, поддерживается технология AMD FreeSync для исключения искажений и срывов кадров.
6. Встроены функции ELMB Sync (инсертные черные кадры) и Shadow Boost (улучшение контрастности в тенях), которые обеспечивают более плавное и яркое изображение.
7. Монитор оснащен одним разъемом DisplayPort 1.2 и двумя разъемами HDMI 2.0 для подключения к различным устройствам.
8. Встроенные динамики и аудиовыход позволяют получать качественный звук без дополнительного оборудования.
9. Угол наклона экрана составляет от +23 до -5 градусов, а также поддерживается стандарт VESA для установки на стену или специальных стояках.
10. TUF GAMING VG27VQ3B сертифицирован по программе TÜV Low Blue Light и Flicker-Free, что обеспечивает безопасное и комфортное проведение времени у компьютера.