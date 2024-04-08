Компания Xiaomi значительно упростила жизнь пользователям, запустив новую функцию помощника в путешествиях в своем интеллектуальном приложении-ассистенте.

Компания Xiaomi представила новую функцию «Помощник путешественника» в своем интеллектуальном приложении-ассистенте, чтобы упростить процесс получения доступа ко всей информации о билетах в одном месте. Эта инновационная функция собирает информацию о поездках пользователей из различных источников, таких как электронные письма и сообщения, и представляет ее в удобном для пользователя формате.

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Xiaomi Travel Assistant может отображать информацию в нижней части экрана телефона, на карточках рабочего стола или даже в уведомлениях о событиях, избавляя пользователя от необходимости искать подтверждения рейсов или билеты на поезд среди многочисленных сообщений и электронных писем.

Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователям необходимо загрузить и установить последнюю бета-версию приложения Xiaomi Smart Assistant App и перейти к настройкам «Отрицательный экран» в настройках рабочего стола. Там они могут нажать на «Помощник путешественника» и связать свои аккаунты с поддерживаемыми сервисами. После привязки пользователи смогут просматривать информацию о предстоящих маршрутах, обеспечивая беспроблемное путешествие.

Несмотря на то, что Travel Assistant от Xiaomi предлагает удобное решение, аналогичные функции можно найти и в других смартфонах. Пользователям следует обратиться к инструкциям к конкретным устройствам, чтобы активировать их и наслаждаться хорошо организованным путешествием.