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Компания Xiaomi представила новую функцию «Помощник путешественника» в своем интеллектуальном приложении-ассистенте, чтобы упростить процесс получения доступа ко всей информации о билетах в одном месте. Эта инновационная функция собирает информацию о поездках пользователей из различных источников, таких как электронные письма и сообщения, и представляет ее в удобном для пользователя формате.
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Xiaomi Travel Assistant может отображать информацию в нижней части экрана телефона, на карточках рабочего стола или даже в уведомлениях о событиях, избавляя пользователя от необходимости искать подтверждения рейсов или билеты на поезд среди многочисленных сообщений и электронных писем.
Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователям необходимо загрузить и установить последнюю бета-версию приложения Xiaomi Smart Assistant App и перейти к настройкам «Отрицательный экран» в настройках рабочего стола. Там они могут нажать на «Помощник путешественника» и связать свои аккаунты с поддерживаемыми сервисами. После привязки пользователи смогут просматривать информацию о предстоящих маршрутах, обеспечивая беспроблемное путешествие.
Несмотря на то, что Travel Assistant от Xiaomi предлагает удобное решение, аналогичные функции можно найти и в других смартфонах. Пользователям следует обратиться к инструкциям к конкретным устройствам, чтобы активировать их и наслаждаться хорошо организованным путешествием.